Hoewel Apple al sinds 2017 de 4G Apple Watch biedt, zit Nederland al sindsdien met lege handen. De providers bieden geen 4G Apple Watch in Nederland, omdat de eSIM lange tijd niet ondersteund werd. Intussen zagen we landen om ons heen wel de 4G Apple Watch krijgen: sinds oktober vorig jaar heeft België al de Apple Watch 4G. Maar nu is eindelijk het hoge woord eruit, want na het september 2021-event is duidelijk geworden dat ook Nederland de 4G Apple Watch krijgt.



Release Apple Watch 4G in Nederland is nabij

Met ingang van de net aangekondigde Apple Watch Series 7 brengt Apple ook de 4G-versie naar Nederland. Apple heeft een speciale pagina over de Apple Watch Series 7 gepubliceerd. Ook in Nederland is deze pagina beschikbaar. Wat daarbij direct opvalt is dat in de afbeeldingen de Digital Crown een rode ring heeft. Ook het woordje Series 7 is met rode letters geschreven. In beide gevallen doet Apple dit alleen als in dat land sprake is van de 4G-versie. Bovendien legt Apple op deze pagina, ook in het Nederlands, uit dat je de Apple Watch kan gebruiken om mee te bellen als je niet binnen het bereik van je iPhone bent. Hiermee is het zo goed als zeker dat de 4G Apple Watch naar Nederland komt. We hebben Apple al om een reactie gevraagd, maar daar is nog geen antwoord op gekomen.

KPN is aan boord

Tegenover RTL Nieuws zegt KPN dat de provider de 4G Apple Watch gaat ondersteunen. Eerder gaf de provider tegenover iCulture al aan dat ze de 4G Apple Watch willen gaan ondersteunen. Nu zegt de provider dus dat ze de 4G Apple Watch inderdaad gaan aanbieden. Wanneer dat precies gaat gebeuren, is nog niet zeker. Mogelijk wordt dit aangeboden bij de komst van de Apple Watch Series 7, maar ook van dat model weten we nog niet wanneer deze beschikbaar komt. Apple spreekt zelf van een release later dit najaar.

Hoeveel extra kosten KPN gaat rekenen voor het gebruik van de 4G-verbinding op de Apple Watch, is nog niet bekend. In andere landen gaat het om zo’n €5 tot €10 per maand extra, maar in België is het bij Telenet meegerekend in je normale bundel. Bovendien is het vaak gekoppeld aan het abonnement dat op je iPhone staat. Of ook andere providers definitief mee gaan doen, is nog niet bekend. Wij hebben hierover navraag gedaan bij de providers. Tegenover RTL zegt T-Mobile de 4G Apple Watch ‘niet in de nabije toekomst te ondersteunen’. Wij wachten ook nog op een reactie van T-Mobile en werken dit bericht bij als we meer weten.

Vodafone heeft tegenover iCulture bevestigd dat er aan de situatie bij de provider wat betreft de 4G Apple Watch niets veranderd is. De reactie van Vodafone is als volgt:

De status van dit onderwerp is onveranderd. Voorlopig zal Vodafone eSIM op de Apple Watch niet aanbieden. Uiteraard volgen wij ontwikkelingen in de markt en kijken daarbij naar de wensen van de klant.

Ook goed nieuws voor huidige bezitters van 4G-model

Heb jij in de afgelopen jaren al een 4G-model uit bijvoorbeeld Duitsland of Frankrijk gehaald? Dan is er ook goed nieuws. Ook de vorige 4G-modellen van de Apple Watch zijn geschikt voor gebruik met de Nederlandse providers. Je hoeft dus niet per se een nieuw model te kopen als je al een 4G-versie hebt en niet van plan bent om een nieuwe Apple Watch te kopen.

Zodra er meer informatie is over de 4G Apple Watch in Nederland, dan werken we dit artikel bij.