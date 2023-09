We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

In de rubriek Weekend-kijktips besteden we aandacht aan het nieuwe aanbod van de Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet (twee weken gratis!), Videoland, CineMember en Ziggo hebben van alles te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw bij Apple TV+: The Morning Show (seizoen 3)

Het is misschien een beetje ondergesneeuwd door alle aankondigingen van het Apple-event, maar The Morning Show is terug! De dramaserie met Jennifer Aniston en Reese Witherspoon ging in november 2019 in premiere en was voor Apple hét prestigedrama waarmee ze zichzelf op de kaart wilden zetten. De serie liet zien dat Apple’s bereid was om grote namen en grote budgetten uit te trekken voor een verhaal dat losjes geïnspireerd is op de beschuldigingen van seksueel misbruik tegen voormalig Today Show-presentator Matt Lauer. Seizoen twee volgde in 2021 met een verhaallijn rond de COVID-pandemie, waarbij het personage van Steve Carell uiteindelijk ten onder ging. Wat gaan we in seizoen beleven? Jon Hamm komt de cast versterken. En terwijl een techbedrijf interesse toont in een overname, wordt The Morning Show opgeschrikt door een cyberhack, die gevoelige details over de presentatoren blootlegt. Spannend!

The Morning Show seizoen 3 begint met één afleveringen en elke woensdag tot en met 15 november verschijnen er steeds nieuwe afleveringen.

Bekijken: The Morning Show

Elemental

Te zien bij: Disney+

In Elemental City leven lucht-, aarde-, vuur- en waterbewoners in harmonie met elkaar. Maar vuurelement Ember heeft het niet zo gemakkelijk de stad. Wanneer ze het waterwezen Wade ontmoet, blijken ze toch veel gemeen met elkaar te hebben.

Carl’s Date

Te zien bij: Disney+

Carl gaat met tegenzin akkoord om op een date te gaan met een vriendin, maar heeft weliswaar geen idee hoe daten tegenwoordig werkt. Dug, altijd de behulpzame vriend, komt tussenbeide om Carl te kalmeren en geeft hem een aantal beproefde tips om vrienden te maken.

Band of Brothers (seizoen 1)

Te zien bij: Netflix

Band of Brothers is een tiendelige televisieserie uit 2001 over de laatste maanden van de Tweede Wereldoorlog. Het is een co-productie van Steven Spielberg en Tom Hanks, waarin de rol van de Easy Company van het 506th Parachute Infantry Regiment, US 101st Airborne Division, in de oorlog wordt getoond. De serie begint met de training in Amerika voorafgaand aan de landing in Normandië en eindigt in het “Adelaarsnest” van Adolf Hitler, aan het einde van de oorlog. ‘Band of Brothers’ is gebaseerd op het gelijknamige boek van Stephen Ambrose.

Het Gouden Uur (seizoen 1)

Te zien bij: Netflix

Het eerste uur na een terroristische aanslag is cruciaal. Mardik is een gedreven rechercheur van Afghaanse afkomst, die enorm wordt gewantrouwd door AIVD-medewerker Joëlle. Dit komt omdat ze iets over zijn verleden heeft ontdekt.

The Club (seizoen 2)

Te zien bij: Netflix

In het kosmopolitische Istanbul van de jaren vijftig werkt een moeder met een verleden in een nachtclub om haar opstandige dochter te helpen die ze niet kon opvoeden.

The Wolf (seizoen 1)

Te zien bij: HBO Max

Een gezin wordt in hun eigen huis gegijzeld door een stel criminelen. De familie is serieus in gevaar, aangezien de criminelen snode plannen hebben. Politie-inspecteur Jack Caffery houdt zich met de gijzeling bezig. Ondertussen probeert hij ook zijn eigen trauma een plekje te geven.

Wilderness (seizoen 1)

Te zien bij: Amazon Prime Video

Liv en Will hebben het schijnbaar allemaal. Een solide huwelijk. Een glamoureus leven in New York. Totdat Liv over de affaire leert. Dan gaan ze op de Amerikaanse autoreis waar ze altijd over gefantaseerd heeft. Voor Will is het een kans om het goed te maken. Liv heeft een heel andere voorstelling – een landschap waar vaak ongelukken gebeuren en dat de perfecte plek is voor wraak.

Kelce

Te zien bij: Amazon Prime Video

NFL All-Pro center Jason Kelce dacht dat het zijn laatste jaar in de NFL was en besloot dit vast te laten leggen in een documentaire. In plaats daarvan legt de film intiem het meest epische jaar in het leven van Jason en Travis vast, van het samen starten van een hitpodcast, Jasons vrouw Kylie die zwanger is van hun derde kind en elkaar uiteindelijk ontmoeten tijdens de Super Bowl. Dit alles terwijl Jason worstelt met de beslissing rondom zijn pensioen: wil hij wel stoppen?

Poker Face (seizoen 1 – aflevering 1 en 2)

Te zien bij: SkyShowtime

Charlie Cale heeft het buitengewone vermogen om vast te stellen wanneer iemand liegt. Ze gaat op pad met haar Plymouth Barracuda en bij elke stop komt ze een nieuwe groep personen en vreemde misdaden tegen. En telkens kan ze zichzelf er niet van weerhouden om de misdaden op te lossen.

61st Street (seizoen 2)

Te zien bij: Videoland

Moses Johnson, een veelbelovende zwarte atleet op de middelbare school, wordt meegesleurd in het beruchte en corrupte strafrechtelijk systeem in Chicago. Advocaat Franklin Roberts neemt zijn zaak aan, omdat hij inziet dat dit mogelijk het rechtsstelstel in Chicago kan veranderen.

One Ranger

Te zien bij: Pathé Thuis

Een Texas Ranger, gerekruteerd door de Britse inlichtingendienst, moet een gevaarlijke terrorist opsporen.

Kandahar

Te zien bij: Pathé Thuis

Een undercover CIA-agent komt vast te zitten in vijandig gebied in Afghanistan nadat zijn identiteit ontmaskerd wordt. Terwijl vijandelijke troepen de jacht op hen hebben geopend probeert hij met zijn vertaler het verzamelpunt te bereiken.

