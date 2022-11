iCulture Vandaag: dit was donderdag 10 november 2022

Hoewel we eigenlijk nooit over Windows schrijven, hebben we vandaag toch wat te melden! Apple heeft namelijk iCloud Foto’s voor Windows 11 beschikbaar gesteld voor iedereen. Zo bekijk je ook op een Windows-pc je fotobibliotheek. Geen beperking meer dus! Wat wel wordt beperkt, is AirDrop. In China bestaat nu een AirDrop tijdslimiet en dat lijkt ook naar de rest van de wereld te komen. Verder schreven we vandaag over de Philips Hue Festavia kerstverlichting. Dat en meer lees je in deze iCulture Vandaag!



