Verouderde apps in de App Store

We merken het op iCulture regelmatig aan onze lijstjes met aanbevolen apps: na verloop van tijd moeten we er weer met een stofkam doorheen omdat sommige apps niet meer worden bijgewerkt. Soms kun je die verouderde apps nog prima gebruiken, maar het gebeurt ook dat ze niet meer goed functioneren en tot klachten leiden. Waarom ontwikkelaars stoppen met apps kan verschillende redenen hebben: een andere baan, het krijgen van een baby, te weinig inkomsten of simpelweg geen zin meer hebben zijn veel voorkomende redenen. In ons artikel over verlaten apps leggen we uit wat je kunt doen als jouw favoriete app ermee stopt.



Apple geeft ontwikkelaars 90 dagen te tijd om hun verouderde apps bij te werken , anders dreigen ze uit de App Store te worden gezet. Dat geldt ook voor games die eigenlijk vrijwel “af” zijn en geen nieuwe functies meer nodig hebben, terwijl ze ook op de nieuwste toestellen nog prima functioneren. Soms is het bij deze apps enorm tijdrovend om alles opnieuw te bouwen met de nieuwste tools. Pixalate besloot het ‘ Abandoned Mobile Apps Report ‘ te maken om in kaart te brengen hoeveel apps al twee jaar niet meer zijn bijgewerkt.

Ze ontdekten een aantal interessante feitjes:

1,5 miljoen van de 5 miljoen mobiele apps (oftewel 30%) is de afgelopen twee jaar niet meer bijgewerkt

1,3 miljoen apps in de appwinkels van Apple en Google kregen in de afgelopen zes maanden een update

Meer updates betekent meer downloads*: van de apps met meer dan 1 miljoen downloads is 88% in de afgelopen zes maanden bijgewerkt

Appcategorieën met de meest verouderde apps: Onderwijs, Naslagwerken en Games.

Appcategorieën die de meeste updates krijgen: Financieel, Gezondheid en Shoppen.

Dat populaire apps meer updates krijgen is een logische ontwikkeling. Als een app nauwelijks downloads meer krijgt, is de ontwikkelaar ook niet gemotiveerd om regelmatig updates uit te brengen. En omgekeerd geldt: apps die veel downloads en veel geld opleveren krijgen uiteraard meer aandacht van de ontwikkelaar, omdat het zin heeft er tijd en moeite in te blijven investeren.

Pixalate heeft ook 314.000 ‘extreem verlaten apps’ gevonden. Het gaat hier om 11% van het totaal. Dit zijn apps die al meer dan vijf jaar geen update meer hebben gekregen. Het zijn er iets meer bij de App Store van Apple (184.000, 58%) dan bij de Google Play Store (130.000, 42%). De cijfers gelden voor het eerste kwartaal van 2022 en zijn dus redelijk recent. Pixalate benadrukt dat oudere apps meer veiligheidsrisico’s en bugs met zich meebrengen. Ook is er bij de verouderde app veel minder aandacht besteed aan privacy en zijn verouderde apps minder interessant voor adverteerders. Toch is het gebrek aan updates niet altijd een teken dat een app door de ontwikkelaar in de steek is gelaten. Bij sommige apps is er langere tijd geen update nodig, bijvoorbeeld omdat alle nieuwe data uit een online database wordt gehaald of omdat de app geen nieuwe functionaliteit nodig heeft.