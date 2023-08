In Nederland zijn we het sinds de introductie van Apple Pay in 2019 al gewend om met onze iPhone of Apple Watch te betalen. Maar nog altijd doen we dat bij een traditioneel pinapparaat met NFC-contactpunt. Dat gaat binnenkort veranderen, want Apple gaat in Nederland Tap to Pay aanbieden. De functie werd in voorjaar 2022 als eerste uitgerold in de VS, maar komt nu dus ook naar Nederland.



Tap to Pay in Nederland

De functie is vanaf vandaag beschikbaar voor winkeliers. Tap to Pay zit echter niet standaard ingebouwd in de iPhone. Winkeliers moeten een contract hebben bij een geschikte betaalprovider, waar zij ook hun traditionele pinapparaat bij gebruiken. Om te beginnen ondersteunen Adyen en SumUp nu in Nederland Tap to Pay aan hun zakelijke klanten. Adyen is een van oorsprong Nederlands bedrijf. Adyen biedt sinds juli 2022 al Tap to Pay aan in onder andere de VS. Op een later moment volgen ook andere partijen, waaronder de Rabobank, Klearly, Revolut, Stripe en myPOS. De komende weken wordt Tap to Pay uitgerold naar de Apple Store-locaties in Nederland.

Dankzij de functie kunnen winkels dus gewoon een iPhone gebruiken om hun klanten te laten betalen voor aankopen. De iPhone wordt daarmee dus een mobiel pinapparaat. Er is een speciale interface zodat kopers duidelijk het aankoopbedrag zien. Betalen kan alleen via NFC en daarbij worden alle betaalmethodes ondersteund. Denk aan Apple Pay, maar ook gewoon contactloos via je betaalpas, creditcard of andere betaaldiensten zoals Google Pay.

In het persbericht laat Roelant Prins van Adyen weten blij te zijn dat Tap to Pay nu beschikbaar is in het thuisland van de betaalprovider. Met de SumUp-app is Tap to Pay nu al direct in te stellen. Rituals is één van de eerste winkels die Tap to Pay in Nederland gaat aanbieden. Lucas van Eeghen van Rituals zegt dat dit helpt om druk tijdens piekuren te verminderen.

Voor gebruikers verandert er dus niet zoveel. Betalen gaat nog net zoals voorheen. Het enige verschil is dat je je iPhone of Apple Watch (bij gebruik van Apple Pay) tegen een andere iPhone houdt, in plaats van een traditioneel pinapparaat. In onze uitleg over Tap to Pay lees je er nog veel meer over.

