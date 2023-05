Klearly betaalapp gestart

Bij Klearly kan de champagne ontkurkt worden: ze hebben een app gebouwd waarmee je betalingen direct op je mobiele telefoon kunt ontvangen. De app is vanaf vandaag te downloaden en werd mogelijk dankzij 2,1 miljoen euro groeigeld van enkele kopstukken uit de Nederlandse betaalwereld. Klearly is getest door taxichauffeurs, markthandelaren, fitnesstrainers en andere kleine ondernemers die enthousiast zijn over het gemak en de lage (1,65%) transactiekosten. Maar één ding vermeldt het persbericht niet: het werkt alleen op Android en dat zal voorlopig ook nog wel even zo blijven. Op de iPhone is een dergelijke betaalmethode helemaal niet mogelijk. Als Klearly ook van de iPhone een mobiel pinapparaat wil maken, zijn ze afhankelijk van de functie Tap to Pay – en die wordt voorlopig nog niet erg actief uitgerold. Tap to Pay ging in 2022 van start en is momenteel alleen in de Verenigde Staten, Taiwan en Australië beschikbaar.



Van mobiel pinapparaat naar betaalapp

Een paar jaar geleden verschenen voor het eerst de kleine pinapparaatjes, met SumUp als belangrijkste aanbieder. Dergelijke pinapparaten (1,9% transactiekosten) liggen gewoon in de bakken van MediaMarkt en zijn voor weinig geld te koop (ca. 30 euro). Het was een goede ontwikkeling voor kleine ondernemers die pinbetalingen willen afhandelen. Zij hoeven niet meer grote bedragen te investeren in pinapparatuur en dure abonnementen bij betaaldiensten, om hun klanten te laten pinnen.

Zelfs de straatkrantverkoper bij de supermarkt heeft tegenwoordig zo’n mobiel pinapparaat. De volgende stap zijn software-oplossingen. Volgens Klearly zijn die mobiele pinapparaatjes onhandig vanwege “problemen met een slechte connectie, lege batterijen en ondoorzichtige prijzen”. Klearly wil dat anders doen, waarbij je geen extra hardware hoeft aan te schaffen en alleen betaalt voor wat je gebruikt. Maar het bedrijf loopt daarbij wel tegen een beperking aan: de ambitieuze ondernemer met een iPhone zal dan wel moeten overstappen naar Android of zal een extra Android-toestel erbij moeten aanschaffen. En dat is een stuk duurder dan de dertig euro die je aan een SumUp pinapparaatje kwijt bent.

Klearly heeft ruim dertigduizend betalingen verwerkt tijdens de pilot en kijkt uit naar verdere uitbreiding in andere landen. Dat zal ook wel moeten, want we verwachten niet dat Tap to Pay snel naar Nederland komt, tenzij de EU Apple onder druk zet om op korte termijn de NFC-chip open te zetten. Klearly heeft wel een formulier waar je je kunt inschrijven voor de wachtlijst, maar wie wat verder kijkt ziet de afhankelijkheid van Apple’s Tap to Pay. Een ander obstakel zou wel eens de ervaring met iPhones kunnen zijn: het formulier noemt een merkwaardige keuze van toestellen: ‘IPhone 8, XS, 14 Ultra’.

Tap to Pay werkt helemaal niet op een iPhone 8 (je hebt minimaal een iPhone XR nodig) en een iPhone 14 Ultra hebben wij nog nooit in handen gehad. Wat ons betreft schept de wachtlijst valse hoop. Klearly kan er een mooie adressenlijst mee verzamelen, maar bij veel interesse zal het niet de introductie van de iPhone-app versnellen. Uiteindelijk is het Apple die beslist.