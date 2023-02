In Nederland ondersteunen bijna alle banken inmiddels Apple Pay. Een aantal banken biedt dit ook aan voor de creditcards, zoals ING en Rabobank. Sommige andere banken brengen niet zelf creditcards uit, maar werken hiervoor samen met ICS. Voorbeelden hiervan zijn ABN AMRO, SNS en Knab. Voor de ondersteuning van Apple Pay, zijn deze banken dus afhankelijk van de ondersteuning van ICS. Maar er is nu goed nieuws, want iCulture kan bevestigen dat ICS inmiddels werkt aan ondersteuning voor Apple Pay.



ICS werkt aan Apple Pay

ICS wordt op social media regelmatig gevraagd naar de ondersteuning van Apple Pay. Tot afgelopen najaar kon ICS niks zeggen over het eventueel aanbieden van Apple Pay met de door ICS uitgegeven kaarten. Maar de afgelopen maanden leek het erop dat ICS concrete plannen had om Apple Pay te ondersteunen. In meerdere tweets heeft de creditcarduitgever laten weten “bezig te zijn met Apple Pay”. Maar dergelijke beloftes zijn door klantenservices wel vaker gemaakt, dus hebben wij contact opgenomen met ICS voor de officiële bevestiging. De ICS-woordvoerder bevestigt tegenover iCulture dat Apple Pay-ondersteuning er inderdaad aan komt:

Het klopt inderdaad dat wij betalingen met onze credit card via Apple Pay mogelijk willen maken. We werken hieraan, maar kunnen nog niet zeggen wanneer we Apple Pay aanbieden.

Op Twitter zegt de klantenservice dat het gepland staat voor 2023, maar een concrete timing is er dus nog niet. We hebben ook nagevraagd welke kaarten ondersteuning gaan krijgen en of dit bijvoorbeeld geldt voor alle door ICS uitgegeven creditcards, waaronder die van andere banken zoals ABN AMRO en SNS. De woordvoerder heeft daar geen inhoudelijke reactie op gegeven, maar op Twitter zegt ICS dat ze het “in één keer willen aanbieden voor al onze cards”.

Zodra er meer bekend wordt wanneer ICS exact begint met de ondersteuning van Apple Pay, lees je dat op iCulture. In de tussentijd kun je op iCulture onze Apple Pay FAQ lezen of alles uit Apple’s betaaldienst halen met onze Apple Pay tips.