Tap to Pay is vanaf vandaag ook beschikbaar voor zakelijke Rabobank-klanten. Hierdoor is de functie voor veel meer gebruikers beschikbaar.

Sinds augustus 2023 heeft Apple de functie Tap to Pay in Nederland beschikbaar gesteld. Met de functie, bedoeld voor zakelijke klanten, kan een iPhone gebruikt worden om betalingen met pinpassen en NFC-betalingen op te ontvangen. Dat kan dus met elke vorm van betalen, zolang het maar contactloos is. Toen Apple de ondersteuning van Tap to Pay voor Nederland aankondigde, was al bekend dat ook de Rabobank op termijn ondersteuning zou gaan bieden. Vanaf vandaag is dat voor zakelijke Rabobank-klanten beschikbaar.

Tap to Pay bij Rabobank

De functie is bij de Rabobank onderdeel van de Rabo SmartPin. Op Android gebruik je de Rabo SmartPin-app in combinatie met een draadloze kaartlezer, maar op de iPhone heb je dus nu geen extra apparatuur meer nodig. Je kan via de Rabo SmartPin-app alle NFC-betalingen rechtstreeks op de iPhone accepteren. Dat geldt zowel voor Apple Pay-betalingen als alle andere betalingen die contactloos gedaan kunnen worden. Dat geldt dus ook voor pasbetalingen. De enige voorwaarde is dat de pas voorzien moet zijn van NFC en dat dit ingeschakeld is door de gebruiker. Bij pasbetalingen boven de €25,- is de pincode nodig. Deze kan op de iPhone zelf ingevoerd worden.

De Rabobank is niet de eerste partij die in Nederland Tap to Pay ondersteunt. Bij de start boden onder andere SumUp, Adyen en myPOS al ondersteuning en afgelopen najaar kwam ook bunq erbij. De Rabobank is echter wel de eerste traditionele grootbank die in Nederland Tap to Pay ondersteunt. Bij andere banken heb je wel nog een mobiel pinapparaat nodig.

In Nederland maken de Apple Stores gebruik van Tap to Pay en ook Rituals zei afgelopen zomer de betaalmethode te willen gebruiken om de druk tijdens piekuren te verminderen. Wij zijn nog geen andere winkels of restaurants tegengekomen die de functie gebruiken, maar nu de Rabobank het aanbiedt zou het zomaar kunnen dat je het in Nederland meer gaat zien.

