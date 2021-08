Terwijl Apple het vege lijf probeert te redden in de CSAM-zaak is Edward Snowden uitgegroeid tot de grootste criticus. Na talloze tweets heeft hij nu een blogposting geschreven waarin hij zijn standpunten uiteen zet.

De afgelopen week kon je op Twitter al lezen wat Edward Snowden vindt van alle ophef rondom CSAM. In een blogposting spreekt Snowden over een “groeiend schandaal” en “nieuw en uniek indringend bewakingssysteem” dat op meer dan een miljard verkochte iPhones zal worden geïnstalleerd. Deze draaien allemaal op de onvermijdelijke eigen software van Apple. Na de VS zullen meer landen volgen. Snowden legt uit dat hij tot nu toe niet heeft uitgelegd welk probleem Apple probeert op te lossen. Maar volgens hem doet dat er niet toe.



Grote gevolgen

Waar het wel om gaat zijn de gevolgen. Apple’s nieuwe systeem mag dan wel met de beste bedoelingen zijn gemaakt, maar het verandert voorgoed wat van jou en van een bedrijf is. Voorheen was het zo dat bedrijven alleen door de bestanden konden graven als je ze had geüpload. Bij Apple’s nieuwe systeem kan al in je bestanden worden gezocht voordat de foto’s überhaupt op de iCloud -server staan. En als er genoeg verboden content wordt gedetecteerd, zul je aan de autoriteiten worden gerapporteerd. Daarmee is volgens Snowden een grens overschreden.

Hij is bang dat als Apple als pro-privacybedrijf nu een precedent schept, het ook voor andere bedrijven een stuk makkelijker wordt om bepaalde grenzen te overschrijden. Heel wat experts zijn al op onderzoek uitgegaan om de technische kwetsbaarheden te ontdekken en hoe het zou kunnen worden misbruikt. Ook hebben al heel wat experts en activisten Apple opgeroepen om de aangekondigde aanpak te wijzigen, maar Apple wil (nog) niet buigen. Ooit liet Apple grote billboards in Las Vegas plaatsen met de tekst ‘What happens on your iPhone, stays on your iPhone’, maar dat klopt met de nieuwe plannen niet meer.

Apple houdt vast aan plannen

iCulture was gisteren uitgenodigd voor een online sessie over CSAM, georganiseerd door Apple. Daarin werd de gekozen aanpak nog eens uiteengezet, zonder dat er echt nieuwe informatie werd verstrekt. Apple benadrukte welke prijswinnende experts waren geraadpleegd en poogde een aantal mythes en misverstanden te ontkrachten. Zo zou het onmogelijk zijn om het systeem zomaar voor andere doeleinden te gebruiken, aangezien daarvoor iOS op alle toestellen moet worden aangepast – en dat zou opvallen.

Volgens Snowden zijn we getuige van het ontstaan van een surveillancesysteem, waarbij elke iPhone kan worden doorzocht op alles wat Apple bepaalt (of krijgt opgedragen). Je koopt iets maar de content die je erop zet is niet meer 100% van jou. De volledige blogposting kun je hier lezen.

Meer weten? In onze CSAM FAQ vind je antwoord op veelgestelde vragen!