Rogue Amoeba stapt op

Eerder deze week werd al duidelijk dat de belangstelling van ontwikkelaars voor de Mac App Store afneemt. Er worden maandelijks nog geen 300 nieuwe apps ingediend bij Apple, terwijl de aantallen bij de iOS App Store veel hoger liggen. Wellicht was dit de druppel voor Rogue Amoeba om de app terug te trekken. In een blogposting legt Paul Kafasis uit dat de Mac App Store “blijft kampen met problemen” en dat er “weinig veranderingen” zijn doorgevoerd om ze op te lossen.



Sinds de opening van de Mac App Store in 2011 hebben wij er ook geëxperimenteerd. Maar ondanks tien jaar feedback van talloze ontwikkelaars en gebruikers heeft Apple maar weinig veranderingen doorgevoerd en blijft de appwinkel vol problemen zitten. Als je de vele tekortkomingen en problemen koppelt aan het restrictieve beleid van Apple, waardoor de meeste van onze software er niet kan verschijnen, is de Mac App Store duidelijk niet geschikt voor ons. Met het verwijderen van Fission, hebben we geen producten meer in de Mac App Store.

Er is nu wel een update van Fission verschenen, die de app naar versie 2.7.1 brengt. Deze bevat een handvol kleine verbeteringen en alvast wat ondersteuning voor macOS Monterey . Het echte nieuws is dan ook het verwijderen van Fission uit de Mac App Store . Rogue Amoeba richtte zich al langer op het direct aanbieden van software aan consumenten, onder andere met Airfoil, Audio Hijack en Farrago. Fission was als enige via de Mac App Store verkrijgbaar, maar met het vertrek is Rogue Amoeba nu helemaal verdwenen.

Rogue Amoeba zegt een terugkeer naar de App Store te evalueren, maar momenteel is dat niet aan de orde. Heb je Fission via de Mac App Store gekocht, dan zijn er hier instructies hoe je dit kunt omzetten naar de versie die je via de website van de ontwikkelaar kunt downloaden.