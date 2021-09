iCulture Vandaag: dit was vrijdag 3 september 2021

Wat gebeurde er op Apple-gebied op vrijdag 3 september 2021? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Het hoge woord is eruit: Apple stelt CSAM uit na kritiek van klanten, experts en anderen. Ook hier kunnen we er wat van: veiling van 3,5GHz 5G frequentieband wordt uitgesteld in Nederland. Dat komt door een rechtszaak tegen de overheid. En om te voorkomen dat jij het opstaan uitstelt hebben we ook nog een tip voor je: zo gebruik je de wekker van je Apple Watch. Dat en meer in de iCulture Vandaag!

Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

