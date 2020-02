Apple nam in 2018 Shazam over en heeft sindsdien een paar veranderingen doorgevoerd. Zo zijn er sindsdien geen advertenties meer in de app. Nu zit er na lange tijd ook weer eens een nieuwe functie in. De zoekfunctie laat je ook zoeken naar songteksten, indien aanwezig. Heb je bijvoorbeeld dat ene zinnetje in je hoofd, maar kun je niet op de naam van het nummer komen, dan kan Shazam je daar nu ook bij helpen. Overigens kan dit in Apple Music ook, dus je hebt dubbele kansen.



Nu de zoekknop is toegevoegd is er overigens ook iets verdwenen: de cameraknop. Daarmee kon je scannen naar allerlei andere dingen dan muziek. Eigenlijk was het al een tijdje niet meer nodig om de Shazam-app te openen, omdat je ook Shazam in Siri kunt gebruiken door “herken dit nummer” of iets soortgelijks te roepen. Maar dat is de basisfunctie. Voor de extra’s zoals de zoekfunctie kan de app wel weer van pas komen. Bij het zoeken van een nummer kregen we ook een video te zien.

Als je een nummer hebt gevonden kun je er zoals gebruikelijk van alles mee doen, zoals openen in Apple Music, delen of artiest bekijken.