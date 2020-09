iCulture Vandaag: dit was dinsdag 8 september 2020

Wat gebeurde er op Apple-gebied op dinsdag 8 september 2020? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Het is zover! De winnaar van het grote Apple-geruchtenspektakel is… Mark Gurman! Hij voorspelde correct dat Apple deze week een evenement zou aankondigen en dat gebeurde. Op 15 september 2020 kunnen we om 19:00 uur Nederlandse tijd aanschuiven voor de nieuwste aankondigingen. iPhones hoeven we daar niet te verwachten, denkt Gurman. Want die zou Apple bewaren voor een ander event, in oktober. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Wil je de extreem verzadigde kleuren die je bij Aziatische smartphone-merken ziet? Op het iPhone-scherm is het ook mogelijk om de kleuren overdreven diep weer te geven met een simpel trucje.

Bij een binnenkomend telefoongesprek kun je antwoorden met een korte tekst. Deze tip legt uit hoe je zo’n bericht terugstuurt als je gebeld wordt en hoe je de teksten bewerkt.

Zo kun je autocorrectie uitschakelen als het te veel fouten oplevert. We geven in deze tip meerdere manieren om autocorrect (tijdelijk) uit te zetten.

Accessoires en devices

Wil je alles weten over slimme deurbellen en deursloten, dan vind je in dit artikel de huidige stand van zaken.

Apps

Deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Truecaller (gratis, iPhone + IAP , iOS 11.0+) - Truecaller heeft de herkenning van spam sterk verbeterd.

, iOS 11.0+) - Truecaller heeft de herkenning van spam sterk verbeterd. WordPress (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - WordPress heeft nu een verbeterde blok-editor. Er is ondersteuning voor mediabewerking direct in het galerij-blok en het kolom-blok bevat ondersteuning voor het wijzigen van kolombreedtes.

Weeronline (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 11.0+) - Weeronline heeft de regengrafiek vernieuwd. Geen balken meer, maar een vloeiende lijn. Je ziet nu ook meteen met welk soort neerslag je te maken hebt. Zo kun je nóg beter inschatten of je droog overkomt.

, iOS 11.0+) - Weeronline heeft de regengrafiek vernieuwd. Geen balken meer, maar een vloeiende lijn. Je ziet nu ook meteen met welk soort neerslag je te maken hebt. Zo kun je nóg beter inschatten of je droog overkomt. Pathé App (gratis, iPhone/iPad/ Watch , iOS 10.0+) - In de Pathé-app kun je nu Log in met Apple gebruiken om in te loggen. Ook is een probleem opgelost met het toevoegen van Pathé Unlimited-vrienden in een bestelling.