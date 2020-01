Daarmee zou Apple dezelfde weg bewandelen als Netflix, dat ook heeft ingezet op eigen podcasts waarmee je een blik achter de schermen krijgt van populaire shows. Een ander bedrijf dat toekomst ziet in podcasts is Spotify. Zij namen vorig jaar de podcastmakers van Gimlet over en haalden het podcast-distributieplatform Anchor in huis. Het plan zou zijn om Apple’s dominante rol in podcasts af te pakken. Momenteel wordt Apple’s Podcasts-app gebruikt voor het luisteren van 50% tot 70% van alle podcasts, zo blijkt uit onofficiële cijfers. Maar veel podcasts – waaronder de iCulture-podcast – zijn ook te luisteren via Spotify.



Sinds 2014 verdubbelen de luistercijfers van podcasts in de VS en hoewel het medium al heel wat jaren bestaat is er duidelijk sprake van een opleving. Er valt dus iets te halen en Apple denkt dat praatprogramma’s rondom de tv-series het publiek wel zullen aanspreken. Maar het is natuurlijk geen ‘Wie is de Mol’, waar niet alleen een officiële podcast maar ook een fan-podcast voor wordt gemaakt. Apple zal dan ook flink moeten uitpakken met echt interessante shows.

Bronnen melden aan Bloomberg dat de aanvankelijke pitchronde van afgelopen zomer heeft geleid tot een aantal gesprekken om podcasts te maken met productieteams van verschillende shows. Er zou nog geen definitieve beslissing zijn genomen, maar het doel is duidelijk: de podcasts zijn vooral bedoeld om Apple TV+ content te promoten. Apple TV+ heeft minder content dan andere streaming videodiensten en heeft er belang bij dat mensen shows zoals Truth Be Told en Little America beter leren kennen. Met The Morning Show heeft Apple al de eerste nominaties en prijzen binnengesleept.

Tot nu toe heeft Apple voor het ontwikkelen van nieuwe diensten steeds gekozen voor opties op abonnementsbasis die een constante geldstroom moeten opleveren, zoals Apple Arcade en Apple News+. Podcasts zullen geen nieuwe omzet brengen, maar kunnen indirect wel zorgen dat mensen zich meer bij de tv-shows betrokken voelen en langer blijven hangen – ook als eind dit jaar de gratis proefperiode afloopt. Apple zou er eventueel geld mee verdienen door de podcasts te voorzien van reclame.

Je kunt met de Podcasts-app voor iPhone luisteren naar het al bestaande aanbod van shows, maar het kan sinds een tijdje ook met de Podcasts-app voor de Mac of met andere apps die we regelmatig bespreken.