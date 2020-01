‘Productie start in februari 2020’

De smartphone zou eruit zien als een iPhone 8 met 4,7-inch scherm en wat bredere bezels rondom het scherm. Face ID zit er niet in, maar wel een Touch ID vingerafdruksensor. De processor is identiek aan die in de iPhone 11, menen de journalisten. Met de komst van de iPhone SE 2 verdwijnt de huidige iPhone 8 waarschijnlijk uit het assortiment. Het is daarom een minder goed moment om nu nog voor een iPhone 8 te kiezen; over een paar weken zal het toestel waarschijnlijk goedkoper worden en uiteindelijk verdwijnen. Nu kost de 64GB uitvoering van dit toestel nog 539 euro bij Apple.



De iPhone 8 was ooit het toptoestel van Apple, maar de iPhone SE 2 wordt dat niet. De verwachting is dan ook dat de prijs meer in lijn is met de iPhone SE, die in maart 2016 als instapmodel werd gepresenteerd. De prijs lag destijds rond de 400 euro. Er zat een A9-processor en een 12-megapixelcamera in. Bij de iPhone SE 2 zal Apple waarschijnlijk kiezen voor de A13 Bionic en nieuwe cameratechnologie met één of twee lenzen.

Productie door Hon Hai, Pegatron en Wistron

Bloomberg baseert zich op bronnen binnen de toeleveringsketen. Fabrikanten Hon Hai, Pegatron en Wistron zullen volgende maand beginnen met de productie van het goedkopere model. In maart zal het toestel dan op de markt komen, maar vermoedelijk niet onder de naam iPhone SE 2. Apple’s naamgeving voor toestellen wisselt zo sterk, dat het moeilijk is om te voorspellen welke naam het wordt.

Volgens analisten en bronnen in Azië zou Apple wel eens twee goedkopere modellen in 2020 kunnen uitbrengen. Analist Ming-Chi Kuo verwacht dat Apple naast de iPhone SE 2 ook nog een grotere variant gaat uitbrengen, maar mogelijk komt die pas in 2021. Er zou ook een variant in de maak zijn met een bijna randloos scherm en Face ID.