William Cohan is journalist voor Fast Company. Hij heeft een kijkje gekregen in een heus lab waar iPhones worden gekraakt. Deze staat in New York en kostte zo'n $10 miljoen. Hoe ziet dat eruit?

iPhones kraken in een laboratorium van $10 miljoen

Het lab is speciaal ontworpen om telefoons te ontgrendelen die als bewijsmateriaal moeten dienen in rechtszaken. Soms is de verdachte eigenaar niet meer in leven en moeten er speciale algoritmes aan te pas komen om te proberen toegang te krijgen tot de telefoon. Dat gebeurt in de New York High Technology Analysis Unit. Bij binnenkomst stuit je op twee grote, zware metalen deuren. Deze zijn speciaal ontworpen om radiogolven van buiten tegen te houden. Dit is om te voorkomen dat iemand de telefoons op afstand leeghaalt en daarmee bewijsmateriaal kan vernietigen.



Iedere telefoon is gekoppeld aan twee krachtige computers met één doel: de code kraken. ‘s Nachts wordt zelfs de rekenkracht van ongebruikte computers ingezet om het proces te versnellen, want het kan erg lang duren als dit met brute force moet gebeuren. Een code van 4 cijfers heeft 10.000 mogelijke combinaties, maar sinds enkele jaren is dat voor Apple niet genoeg. Tegenwoordig stel je standaard een 6-cijferige code in, wat het aantal combinaties opschroeft naar 1 miljoen.

Volgens Amerikaans officier van justitie Cy Vance lukt het in de helft van de gevallen om een telefoon te kraken. “Maar iedere keer als Apple of Google een update uitbrengt moeten we ons erop aanpassen.”



Een cryptograaf op zijn werkplek. Foto: Samir Abady / Fast Company

Balans tussen privacy en veiligheid

Dat er zoveel tijd en geld moet worden gestoken in een dergelijk lab, heeft volgens Vance ermee te maken dat de balans tussen privacy en openbare orde zoek is. Als rechtshandhaver vindt hij dat het niet aan Apple of Google is om te bepalen of telefoons gekraakt mogen worden. Uiteraard kun je hier als consument anders over denken. De discussie is in ieder geval flink opgerakeld door recente ontwikkelingen. Enkele jaren geleden speelde er ook grote zaak tussen Apple en de FBI. De FBI vroeg Apple om zwakkere beveiliging in te bouwen, maar Apple weigerde. Tegelijk was er ook in het nieuws dat Apple juist minder sterke beveiliging voor iCloud heeft ingesteld, onder druk van de FBI.

Bekijk ook Gerucht: ''Apple voerde geen iCloud end-to-end encryptie in onder druk van FBI'' Apple zou plannen hebben gehad om end-to-end encryptie van iCloud-backups aan te bieden. Maar onder druk van de FBI zou het bedrijf hebben afgezien van de plannen. Volgens de FBI zou dergelijke versleuteling het doen van onderzoeken in de weg staan.

Vance pleit vanuit zijn positie voor een land, waar de overheid alle middellen tot zijn beschikking heeft om telefoons te ontgrendelen. “Mensen vertrouwen erop dat wij de veiligheid kunnen garanderen, maar tegelijkertijd nemen ze [Apple en Google, red.] de grootste informatiebron van ons af.”

Heeft privacy of veiligheid een groter belang? Het is een belangrijke en moeilijke vraag om te beantwoorden. Het is niet zo dat Apple helemaal geen gegevens deelt met overheden, maar vrije toegang geven door de code gemakkelijk te omzeilen, gaat ze te ver. Onlangs deelde Apple nog een nieuw transparantierapport. Daarin staat hoe vaak overheden om gegevens vroegen en hoe vaak Apple deze ook gaf.

Je kunt het volledige stuk over dit laboratorium lezen bij Fast Company.