Apple beschrijft in een patent hoe je de Apple Pencil in de toekomst kunt bedienen via aanraakgevoelige delen.

Patent: aanraakgevoelige Pencil

De Apple Pencil 2 biedt extra functies als je er tegenaan tikt. Je kunt dan items selecteren of de invoermodus wijzigen. In een toekomstige versie zitten wellicht nog meer mogelijkheden. Apple heeft namelijk bedacht dat je er ook overheen zou kunnen strijken om functies te activeren. Het wordt mogelijk dankzij een aanraakgevoelig gedeelte. In het patent is te lezen dat er een flexibele sensor in de buurt van de vingertop kan komen. Deze ontvangt voelbare input.



Het moet dan wel zitten op de plek waar een gebruiker de pencil van nature vasthoudt, schrijft Apple in het patent. Daarbij is het belangrijk dat commando’s goed te herkennen zijn. Er moeten geen acties worden geactiveerd als je de pencil alleen maar vasthoudt. De afbeelding hieronder laat zien hoe dat kan gaan werken: door omhoog en omlaag te vegen kun je een swipe-actie uitvoeren. En door op de pen te tikken kun je weer iets anders activeren. Apple benadrukt dat als iemand de Apple Pencil gebruikt, dat hij of zij waarschijnlijk niet het scherm van de iPad of een ander apparaat aan het bedienen is. Het zou dus handig zijn als je alles op de pencil zelf kunt regelen en geen ander invoerapparaat nodig hebt.

Stroef tekenen, zoals op papier

Het patent met nummer 20200012358 heeft als titel ‘Touch-based input for stylus’ en beschrijft hoe er een zogenaamde ‘low profile’ sensor kan worden ingebouwd. Dit zou bijvoorbeeld een capacitieve aanmaaksensor kunnen zijn. Eerder diende Apple al andere patenten aan om de stylus te verbeteren, bijvoorbeeld voor de penpunt. De tekeningen die daarin te vinden zijn lijken sterk op de afbeeldingen in dit nieuwe patent. Zo was er in december 2019 nog een patent om te zorgen dat het tekenen met de Apple Pencil meer het gevoel geeft van het tekenen op papier. Daarbij wordt gebruik gemaakt van haptische feedback. In 2015 diende Apple een soortgelijk patent in, ook om je minder het gevoel te geven dat je op een glazen plaat zit te tekenen. De Apple Pencil zou dan een soort stroef gevoel moeten krijgen, bij het bewegen over het scherm.

Er staan acht namen van bedenkers in het patent. De meeste daarvan waren al eerder betrokken bij uitvindingen die met tekenpennen te maken hadden.