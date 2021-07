Volgens geruchten werkt Apple aan een eigen versie van het 'koop nu, betaal later'-principe. De voorwaarden van Apple Pay Later zouden soepeler zijn dan concurrenten, maar er zitten wat haken en ogen aan. Ook is het onbekend of dit naar Nederland en België komt.

Wanneer je nu iets wil kopen met achteraf betalen, ben je aangewezen op betaalpartners zoals Klarna en AfterPay. Sommige webshops bieden ook hun eigen variant hiervan aan. Uit nieuwe geruchten blijkt dat Apple een dergelijke dienst wil toevoegen aan Apple Pay, genaamd ‘Apple Pay Later’. Hiervoor gaat Apple wederom een samenwerking aan met Goldman Sachs. Voor de Apple Card-creditcard werken de twee ook al samen.



‘Rentevrij aflossen met Apple Pay Later’

Apple zou werken aan twee varianten van de dienst: een rentevrije periode waarmee je in 4 termijnen van twee weken betaalt, maar ook een langere periode mét rente. Het eerste programma is prettiger voor kleinere aankopen van €100, terwijl je voor een grote aankoop zoals een dure televisie misschien wat meer tijd wil hebben om dit terug te betalen. Hoeveel rente Apple in het tweede geval wil vragen is nog niet bekend.

Abonnees van de dienst kunnen bij een online aankoop en in de fysieke winkel kiezen voor gespreid betalen. Om gebruik te maken van de ‘achteraf betalen’ dienst is geen Apple Card vereist. Deze creditcard is bij ons niet beschikbaar, wat iets meer hoop geeft op een Nederlandse en Belgische introductie van Apple’s nieuwe dienst. Toch zouden we die hoop wel met een korrel zout nemen.

Achteraf betalen met Apple Pay: een verstandige zet?

Hoewel een dergelijke functie ongetwijfeld goed zal werken en prettig zal zijn in het gebruik, hebben we twijfels hoe verstandig het is om dit te introduceren. Apple ligt op dit moment onder vuur omtrent de machtspositie met de App Store en andere diensten. Het bedrijf zou te veel macht bij zich houden en eerlijke concurrentie tegengaan.

Wanneer Apple-klanten gebruik maken van de achteraf betalen dienst, hebben ze schulden bij Apple en wordt het nog onaantrekkelijker om over te stappen van de iPhone naar een ander toestel. Dat de marktwaakhonden hier streng naar zullen kijken, is vrijwel zeker. Mark Gurman van Bloomberg benadrukt dat Apple de betaalvoorwaarden van PayPal in Amerika wil overnemen. Apple speelt op die manier het spel voorzichtig.

Voordat het achteraf betalen met Apple Pay in Nederland echt van de grond kan komen, denken wij dat er eerst meer webshops gebruik moeten maken van de dienst. Op dit moment is dat aantal vrij beperkt. Grote winkels als Media Markt, Amazon en bol.com doen bijvoorbeeld niet mee met online Apple Pay. In onze tip lees je welke online winkels Apple Pay accepteren.