Iedereen kent 's werelds bekendste beagle: Snoopy. Dit stripfiguur behoort tot de stripserie Peanuts. In een nieuwe Today at Apple video legt een tekenaar van de show uit hoe je jezelf als een Peanuts-karakter tekent. Het is best eenvoudig!

Houd je ervan om te tekenen met je iPad? Sla deze video dan niet over! In slechts 10 minuten vertelt Krista Porter hoe je jezelf als Peanuts-karakter tekent. Porter is de storyboard artiest van The Snoopy Show, een Apple TV+ serie. Dit is de eerste video in een reeks van Today at Apple-sessies die online worden gegeven door bekende mensen. Eerder bracht Apple al een reeks Today at Apple-sessies uit met eigen medewerkers.



Teken jezelf als Peanuts-karakter met een iPad en Apple Pencil

Alles wat je nodig hebt om jezelf te tekenen is een iPad en een Apple Pencil, maar je zou het ook met een iPhone en je vinger kunnen doen. In deze video wordt Apple’s Pages-app gepromoot om in te tekenen. Logisch, want Apple probeert haar eigen producten te verkopen. Ga je liever op papier aan de slag, dan houden wij je niet tegen. 😉

Van lollies tot stokbroden en spaghetti: de termen komen allemaal voorbij in deze uitlegvideo. Het leuke van de Peanuts-karakters is dat ze geen strikte regels volgen. Alle karakters lijken op elkaar, maar het hoeft niet op de millimeter precies en het is vrij simplistisch. Je begint met een basisvorm van je karakter, waarna je twee of drie kenmerkende onderdelen van jezelf toevoegt. Heb je opvallend haar of sta je erom bekend dat je altijd lacht, dan zijn dat leuke kenmerkende onderdelen.

Heb je weinig inspiratie voor een gezicht of omgeving, dan kun je een PDF met gratis voorbeelden downloaden bij Apple. Deze uitlegvideo is de eerste in een reeks Today at Apple-sessies op YouTube. Het prettige is dat je je hiervoor niet hoeft aan te melden omdat het altijd op YouTube staat. Later volgen er nog meer video’s.

Normaliter moet je een fysieke Apple Store bezoeken om deel te nemen aan dergelijke sessies. De sessies zijn weliswaar iets uitgebreider dan wat we in deze video zien, maar zeker als je twijfelt om deel te nemen kan een video prettig zijn. Heb jij jezelf als Peanuts-karakter getekend, dan zien we ze graag op Twitter bij @iCulture!