Bij CarKey kun je je bestaande autosleutel in je jaszak laten zitten, want je opent de autodeur met je iPhone. BMW was de eerste fabrikant die gebruik maakte van CarKey en nu zijn ze ook weer de eerste met een verbetering. Het CarKey-compatibele Digital Key-protocol zal overstappen naar Ultra Wideband, dat standaard in de nieuwste iPhones aanwezig is.



BMW Digital Key Plus

De nieuwe variant heet Digital Key Plus en stelt je in staat om de auto te openen, zonder ook nog de iPhone uit je zak te halen. Bij de huidige BMW Digital Key moet je de iPhone nog bij de handgreep van de autodeur halen om te kunnen instappen. Je moet de iPhone vervolgens in een Qi-geschikte smartphonelader leggen om de motor te starten.

BMW Digital Key Plus is in samenwerking met Apple ontwikkeld en maakt gebruik van Apple’s CarKey API. Ultra Wideband zorgt voor de beveiliging en kan nauwkeuriger bepalen of jij echt in de buurt van de auto staat. Bij een normale digitale autosleutel is het mogelijk om de sleutel na te maken of de signalen te onderscheppen. Misbruik wordt een stuk lastiger als de eigenaar fysiek bij de auto moet staan. Dit is te controleren door te kijken of de juiste iPhone in de buurt is.

Standaard voor hele auto-industrie

BMW maakt verder gebruik van Bluetooth Low Energy (BLE). In een persbericht meldt de automaker dat ze samen met Apple en het Car Connectivity Consortium (CCC) willen zorgen dat Digital Key Release 3.0 een wereldwijde standaard voor de hele auto-industrie wordt.

De samenwerking tussen Apple en BMW lijkt nog niet zo ver te gaan dat ze ook samen aan de Apple Car bouwen. Daarvoor zou Apple in zee willen gaan met Hyundai. Hyundai zou wel bezig zijn om de auto’s geschikt te maken voor Apple’s CarKey en wil het nog dit jaar introduceren. Daarbij zou Hyundai gebruik maken van de huidige technologie van BMW, dus zonder Ultra Wideband. Interessant is dat Hyundai in 2015 al de Apple Watch als autosleutel wilde gaan gebruiken.

BMW wil de nieuwe technologie beschikbaar stellen in de iX, een volledig elektrische Sports Activity Vehicle. Deze staat eind 2021 bij de Europese dealers. Om Ultra Wideband te kunnen gebruiken heb je een toestel uit de iPhone 11- of iPhone 12-serie nodig. Ook in de Apple Watch Series 6 is de chip aanwezig. In de toekomst zou Apple het in veel meer producten zouden willen inbouwen, zoals iPads en AirPods.