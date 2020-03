Apple ontmoedigt proberen van AirPods en Apple Watch in winkels

AirPods passen: liever niet

De nieuwe maatregel wordt genomen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Zowel de Apple Watch als de AirPods zijn producten die je dicht op je huid draagt en waarbij het risico op besmetting net iets groter is dan bij het kopen van een product dat in een doos zit. De maatregel geldt voor de komende tijd. Medewerkers moeten klanten niet actief aanmoedigen om de producten te gaan passen, maar het is wel mogelijk als een klant erom vraagt.



Het passen van de AirPods is bedoeld om klanten kennis te laten maken met de twee verschillende modellen: de standaard AirPods die in je oor hangen en de AirPods Pro die met een rubberen afdichting je gehoorgang afsluiten. Bij de Apple Watch kunnen mensen zien hoe verschillende horlogekasten en bandjes staan. Zo kun je bijvoorbeeld kijken welk Apple Watch-formaat het beste bij jouw polsdikte past. Apple heeft hiervoor speciale lades in de tafels gemaakt, waarin de modellen netjes zijn gerangschikt. Bij de AirPods Pro kunnen klanten voelen hoe het zit en verschillende oortips proberen.

Gisteren bracht Apple een nieuw reclamefilmpje voor de AirPods Pro uit, maar gezien de populariteit van de oortjes is dat helemaal niet nodig:

De Apple Stores blijven gewoon open, ook nu het coronavirus tot een pandemie is verklaard. Alleen in Italië gaan alle Apple Stores op slot. Ook het openbare leven ligt daar grotendeels stil, nu alleen supermarkten, apotheken en andere noodzakelijke winkels nog open zijn. De rest is gesloten. In andere landen zullen de Apple Stores extra worden gereinigd en staat er desinfecterende gel.

Apple geeft retailmedewerkers en mensen die op uurbasis werken de mogelijkheid om ziek thuis te blijven als ze coronavirus-achtige symptomen hebben. Ze hebben daarvoor geen doktersverklaring nodig.