iCulture Vandaag: dit was woensdag 11 maart 2020

Wat gebeurde er op Apple-gebied op woensdag 11 maart 2020? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Vandaag blikken we verder vooruit op iOS 14. In ons nieuwe overzicht lees je wat ons allemaal te wachten staat, waaronder een mogelijke augmented reality-app van Apple. Wat kun je hiermee doen en wat is Apple nog meer van plan? Verder hebben we de beste Amazon launch deals voor je op een rij gezet en laten we zien hoe die andere AR-app van Apple werkt, de Meten-app. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Opinie, tips en meer

Nieuws

Apple werkt een nieuwe augmented reality-app voor iOS 14. Wat kun je daarmee doen?

Nederlandse vlag op je horloge? Apple werkt mogelijk aan een nieuwe vlaggen-wijzerplaat in watchOS 7.

Apps en accessoires

Deals

De iCulture Deals staat wederom vol met goedkope apps, games, accessoires, iTunes-kaarten en meer koopjes.

Meer vandaag

Deze apps en updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Monese: A Banking Alternative (gratis, iPhone, iOS 12.0+) - Nu ook geld op je kaart zetten via Apple Pay.

Notability (€9,99, iPhone/iPad + IAP , iOS 11.0+) - Presentatiemodus, voor als je device is aangesloten op een extern scherm.