Apple deelt een opmerkelijke teaser voor Apple Music. In een korte video van het logo lijkt het erop dat Apple voorsorteert op de aankondiging van Apple Music HiFi. Ook in de webversie zijn inmiddels verwijzingen daarnaar gevonden.

Update 10:45: Er is inmiddels ook al een mogelijk logo van lossless audio in Apple Music opgedoken. Zie daarvoor de update onderaan dit artikel.

Eerder deze maand doken er verwijzingen op naar Apple Music HiFi. Een bron beweerde dat Apple binnenkort met een lossless variant van Apple Music komt en ook in de beta van iOS 14.6 zijn hiernaar verwijzingen ontdekt. Nu doet Apple zelf nog wat olie op het vuur, door een opmerkelijke teaser voor een Apple Music aankondiging te delen in de Muziek-app.



Teaser Apple Music aankondiging: lossless audio op komst?

De teaser is te vinden in het Ontdekken-tabblad van de Muziek-app en te bekijken via deze link. De teaser is een video met als “Muziek staat op het punt om voorgoed om te veranderen” (in het Engels: “Get ready-music is about to change forever”). De teaservideo is gepost door het account “Apple Music presenteert”. In de video zien we het Apple Music-logo tegen een zwarte en witte achtergrond, waarbij het logo als het ware in 3D ronddraait.

Er zit geen audio in de teaser, maar de animatie op zich lijkt al genoeg te verklappen. Mogelijk teast Apple dan ook naar de introductie van 3D-audio of Spatial Audio voor Apple Music, precies zoals het gerucht eerder al verklapte. Je zou dan bijvoorbeeld via AirPods Pro en AirPods Max Apple Music kunnen luisteren in een hogere lossless audiokwaliteit.

Ook verwijzing Apple Music lossless in webversie

Tegelijkertijd zijn er in de webversie ook verwijzingen ontdekt naar lossless audio in Apple Music. In de broncode van de webversie wordt gesproken over Lossless en Hi Res Lossless en er zijn vermeldingen gevonden naar Dolby Atmos en Dolby Audio. Mogelijk krijgen niet alle nummers meteen ondersteuning voor deze verbeterde audiokwaliteit. Inmiddels lijken dus alle puzzelstukjes op hun plaats te vallen, maar de vraag is alleen nog wanneer Apple de lossless-versie van Apple Music gaat aankondigen.

In de webversie van Apple Music is inmiddels ook een mogelijk logo van lossless audio ontdekt. Dit logo zie je mogelijk bij nummers die geschikt zijn voor deze hoge geluidskwaliteit.

Mogelijk hoeven we er niet al te lang op te wachten. Volgens een bron kondigt Apple dit al op 18 mei aan, samen met de AirPods 3. De eerdere bron beweerde dat Apple geen meerprijs gaat rekenen voor de hogere geluidskwaliteit, dus iedere abonnee zou ervan kunnen profiteren. Hou de komende dagen iCulture nauwlettend in de gaten voor het laatste nieuws over een mogelijke Apple Music-aankondiging.

