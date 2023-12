Het populaire bordspel Ticket to Ride verdween afgelopen zomer opeens uit de App Store. Nu is er een nieuwe versie, die nog beter is. Maar je zult er wel opnieuw voor moeten betalen.

Spelers van het bordspel Ticket To Ride zullen het gemerkt hebben: sinds een paar maanden kun je geen nieuwe kaarten meer aanschaffen. De game verdween in oktober 2023 zelfs helemaal uit de App Store. Er is goed en slecht nieuws voor fans van Ticket to Ride: er komt op 12 december een compleet nieuwe mobiele versie aan, gemaakt door Marmalade Game Studio. Dit is een Frans bedrijf dat al vaker bordspellen naar mobiel, pc en consoles heeft omgezet. Klassieke spellen zoals Monopoly, Game of Life 2, The New Cluedo en Mouse Trap kregen een aangepaste versie om op iPhone en iPad te spelen. Nu is de mobiele versie van Ticket to Ride aan de beurt. Het slechte nieuws is dat je er als bestaande speler opnieuw voor zult moeten betalen, want het is een nieuwe release.

Ticket to Ride is slimmer dankzij AI-functies

De huidige versie van Ticket To Ride, gemaakt door Twin Sails, zal voortaan als ‘Ticket to Ride: Classic Edition’ door het leven gaan en blijft gewoon speelbaar, maar is niet meer te downloaden. De bestaande consoleversies zullen tot april 2024 te downloaden zijn; daarna worden ook die vervangen door een nieuwe variant met mooiere 3D-beelden. Het vernieuwde spel bevat allerlei AI-functies, zodat de moeilijkheid dynamisch wordt aangepast aan je vaardigheden. Dit is vooral leuk voor de ervaren spelers, want die zullen gemerkt hebben dat je de AI-tegenstander na verloop van tijd kan verslaan. Marg Loughbot maakt niet altijd de meest verstandige zetten.

Ticket to Ride met 3D animatie van een trein die komt binnenrijden.

Kaarten van de VS en Europa

De nieuwe release bevat kaarten van de Verenigde Staten en Europa, waarbij er later uitbreidingen zullen komen voor meer locaties en spelelementen. Ook keren de bekende kaarten terug. De nieuwe variant van Ticket to Ride was sinds november al te spelen via Steam (€13,99). In december komt er ook een Mac-versie beschikbaar op Steam en daarna zijn er nog meer uitbreidingen gepland. Dat geldt ook voor de mobiele versie, die je via de App Store kunt downloaden. Je betaalt €4,99 voor de versie die je op iPhone, iPad en Mac kunt spelen. Er zitten (nog) geen in-app aankopen in en het lijkt ook niet de bedoeling dat die erin komen. De ontwikkelaars spreken in de App Store-omschrijving van een “premium ad-free experience” waarbij je eenmalig betaalt en daarna zo veel kunt spelen als je wilt.

Ticket to Ride heeft mooiere graphics gekregen.

Het principe van Ticket to Ride zal voor de meeste mensen wel bekend zijn: je kiest routes die je moet bouwen op een spoorwegnetwerk, waarbij je probeert om de gekozen steden met elkaar te verbinden. Claim de beste en langste routes en je wint van je tegenstander. De Single Player Mode wordt zoals gezegd aangestuurd door een dynamisch AI-systeem, dat zich aanpast aan jouw stijl, gedrag en spelstrategie. Zo wordt het extra uitdagend.

De verschillende spelmodi van de vernieuwde game.

Meer multiplayer-mogelijkheden

De online multiplayer-versie is ook verbeterd, zodat je op afstand met vrienden en familie kan spelen en via de sociale Bubble-functie kunt chatten met anderen. Verder is er een asynchrone multiplayer mogelijk, zodat je de tijd kan nemen om je volgende zet te overdenken, net zoals bij Wordfeud het geval is. De screenshots laten zien dat je daarbij meerdere spelletjes tegelijk actief kunt hebben. Maar de vernieuwde Ticket to Ride moet het vooral hebben van de mooiere graphics, waardoor het echt immersive wordt. Als je een pre-order plaatst komt ‘ie bij de release automatisch op je toestel.

Ticket to Ride met meerdere asynchrone multiplayer-speelsessies.

