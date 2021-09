Epic wil ontwikkelaarsaccount terug

Fortnite is sinds augustus 2020 uit de App Store verdwenen en sindsdien woedt er een rechtszaak tussen beide bedrijven. Epic Games wil een eigen betaalmethode invoeren en daarmee Apple’s in-app aankopen omzeilen, maar dat mag niet volgens de huidige regels van de App Store. Nieuwe wetgeving in Zuid-Korea maakt het gebruik van eigen betaalmethoden mogelijk en Epic springt daar snel op in. Ze hebben Apple gevraagd om het developeraccount weer te herstellen, zodat ze Fortnite in Zuid-Korea kunnen uitbrengen – met een eigen betaalsysteem “in overeenstemming met de nieuwe Koreaanse wet“. Maar Apple weigert Epic’s ontwikkelaarsaccount te herstellen, omdat er naar eigen zeggen geen reden toe is.



Apple meent dat Epic Games pas weer welkom is in de App Store als het bedrijf ermee akkoord om “te spelen volgens dezelfde regels als iedereen”. Apple vindt dat Epic de regels heeft overtreden en ziet “op dit moment geen legitieme reden om het developeraccount te activeren”, aldus een verklaring. Als Epic Games wil terugkeren, dan moeten ze voldoen aan alle reviewrichtlijnen.

Apple benadrukt ook dat de wetgeving in Zuid-Korea nog niet in werking is getreden. Maar zelfs dan ziet Apple geen verplichting om Epic weer toe te laten. Apple is het oneens met de nieuwe Koreaanse wet en stelt dat het gebruikers in gevaar brengt: ze zouden meer kans lopen op fraude en privacy-overtredingen. Tegelijk blijkt Apple het zelf niet zo nauw te nemen met scam-apps en ontwikkelaars zijn daar dan ook boos over.

Epic Games probeert het inmiddels via de rechter om Fortnite terug te krijgen in de App Store. Een eerste verzoek daartoe werd afgewezen, maar er loopt nog wel een algemene rechtszaak. Begin dit jaar zijn alle standpunten gehoord en we wachten nu op de definitieve uitspraak van de rechter.