Toen iOS-ontwikkelaar Kevin Archer de bug ontdekte en een video op Twitter publiceerde ontstond wat onrust. Apple Music bleek namelijk Spotify uit de iOS-dock te gooien en dat werd opgevat als een bewuste actie van Apple om de concurrentie tegen te werken. Dat bleek niet het geval; volgens Apple gebeurt het per ongeluk en was het nooit de bedoeling om Spotify het leven zuur te maken. Het gebeurt als je de Apple Music-app verwijdert van je toestel en daarna weer installeert. Apple Music komt dan terecht op de standaard plek rechtsonder in de dock, waarbij de reeds aanwezige app eruit wordt gegooid.



De video van Archer laat zien hoe Spotify wordt vervangen door Apple Music en hij beweerde dat het alleen gebeurt bij third-party apps, maar inmiddels is wel duidelijk geworden dat het elke app kan zijn, die toevallig rechtsonder staat. Ook Apple’s eigen Camera-app en Safari kunnen aan de kant worden gezet. Het terugzetten van Apple Music zou nog een andere wijziging teweeg brengen: Siri beschouwt vanaf dat moment weer Apple Music als de standaard muziekapp voor spraakopdrachten. Ook als je een andere muziekdienst voor Siri had ingesteld. Apple zal dit ongetwijfeld snel rechtzetten, aangezien het bedrijf van verschillende kanten onder vuur licht dat het de eigen diensten zou voortrekken.

Sinds een aantal jaren maakt Apple het mogelijk om standaard iOS-apps te verwijderen als je ze niet meer gebruikt. Als je op een later moment besluit om Apple Music toch weer eens te proberen, kan dit probleem zich voordoen. In de code van iOS 15 is te zien dat er een standaard volgorde is voor alle apps op het beginscherm. Dit is de volgorde die je te zien krijgt als je je iPhone nieuw in gebruik neemt. Je kunt ook het beginscherm terugzetten naar hun standaard indeling. Alle third party-apps zullen dan pas ná de standaard apps verschijnen en staan in alfabetische volgorde.