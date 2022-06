Google TV-app voor iPhone

Deze nieuwe app vervangt de al bestaande Play Movies & TV-app van Google. Voorheen had je misschien weinig redenen om deze app te installeren, maar deze nieuwe app biedt veel meer functionaliteit. Je kunt er lijstjes mee maken van dingen die je nog wilt kijken, aanbevelingen krijgen, films beoordelen en meer. Heb je een Google TV of een apparaat met Android TV OS, dan kun je vanaf nu je iPhone gebruiken als een afstandsbediening. In de app vind je een remote-knop die verbinding maakt met de tv. Je kunt daarna via het scherm bedienen of Google Assistent gebruiken. Het is op deze manier ook makkelijker geworden om wachtwoorden in te typen en zoekopdrachten uit te voeren.



Had je de Play Movies & TV-app al geïnstalleerd, dan zal deze automatisch worden vervangen door de nieuwe app. In de Google TV-app kun je aangeven op welke streaming videodiensten je geabonneerd bent en je krijgt dan aanbevelingen voor tv-series en films. Dit is gebaseerd op je interesses en eerder kijkgedrag. Je kunt leuke tv-series opslaan in een kijklijst die je tussen apparaten kunt synchroniseren. Dit werkt uiteraard via je Google-account.



Afbeelding via Androidworld, Patrick Klijzing.

Je kunt aangeven of je een tv-show of film leuk vindt, of juist niet. Dit heeft invloed op de aanbevelingen die je krijgt. Weet je niet wat te kijken, dan is er het tabblad Highlights met dagelijks nieuws en reviews van content dat je mogelijk interesseert. De app werkt ook met alle films en tv-shows die je met je Google-account hebt aangeschaft. Onderweg kun je er dan op je iPhone of iPad naar kijken. Nieuwe films kopen kan echter niet omdat Apple dit niet toestaat. Je zult dit dan ook via andere wegen moeten doen: in de Android TV-app voor Android of via Google’s Play Store op het web.

Twee jaar geleden verscheen er al een Android-versie van de Google TV-app. Nu is er ook eentje voor iOS, zo kondigde Google aan op het Google Keyword-blog. Dat er remote-functionaliteit in zou zitten was overigens al bekend sinds maart 2021 toen de app al volop werd getest.

YouTube-app synchroniseert nu met tv

Een andere fijne verbetering is te vinden bij de YouTube-app, eveneens eigendom van Google. Deze app ondersteunt op de tv nu het synchroniseren met je iPhone. Zo heb je makkelijker toegang tot likes, commentaren en dergelijke. Elk iOS- of Android-apparaat dat verbinding kan maken met een tv en de YouTube-app heeft geïnstalleerd kan worden gebruikt voor het schrijven van reacties en het geven van een duimpje omhoog.



Tijdens het kijken van YouTube op de tv kun je de mobiele app openen en op ‘Connect’ tikken. De inhoud van beide apparaten worden dan gesynchroniseerd. Je moet uiteraard wel op beide apparaten met hetzelfde YouTube-account zijn ingelogd. Zit je op tv een YouTube-video te kijken, dan is er interactie mogelijk via je iPhone. Je kunt zelfs doneren, delen en beschrijvingen lezen. Voorheen kon je de mobiele YouTube-app alleen gebruiken voor afspelen, pauzeren, terugspoelen en snel vooruitspoelen op de tv. De app is ook in dat geval veel handiger dan een fysieke afstandsbediening erbij pakken. De functionaliteit wordt vanaf vandaag uitgerold. Hou er rekening mee dat de nieuwste update van de YouTube-app is vereist op je tv of settopbox.