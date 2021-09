‘Geheimhouding bij Apple te streng’

Een groep aandeelhouders en activisten gaat zich sterk maken om de geheimhoudingsverklaring (NDA) van Apple-personeel te versoepelen. Ze willen dat Apple rapporteert welke risico’s het bedrijf loopt door de veel te strenge NDA’s. Als medewerkers niet vrijuit kunnen spreken over werkomstandigheden kan dat tot problemen leiden. Daarbij spelen ook financiële belangen: als een grote groep medewerkers plotseling uit onvrede opstapt, kan de continuïteit op bepaalde afdelingen binnen Apple in gevaar komen.



Openheid over werkomstandigheden

Wie bij Apple in dienst komt, mag niets naar buiten brengen, ongeacht of je werkt aan het nieuwste iOS -versie, verkoopmedewerker bent of in het reviewteam van de App Store zit. Alleen het allerhoogste topmanagement mag namens Apple spreken en daarnaast zijn er speciaal aangewezen woordvoerders die volgens strikte protocollen werken. Die zwijgplicht blijkt medewerkers nu op te breken, omdat ze niets naar buiten mogen brengen over oneerlijke behandeling, pesten of discriminatie op de werkplek. Het zijn onderwerpen die niets met Apple’s bedrijfgeheimen te maken hebben, maar die Apple het liefst binnenskamers houdt. Medewerkers zijn daardoor bang geworden om überhaupt iets te zeggen.

De kritische aandeelhouders van Nia Impact Capital, goed voor zo’n 6 miljoen dollar aan Apple-aandelen, gaat zich nu inzetten voor deze groep medewerkers. Ze roepen Apple op om te onderzoeken of er een uitzondering kan worden gemaakt voor laster, discriminatie en andere onfrisse werkomstandigheden. Ze baseren zich onder andere op de recente ontwikkelingen rond #AppleToo, waar medewerkers anoniem hun verhaal doen over misstanden. De AppleToo-beweging is opgericht door huidige en voormalige Apple-medewerkers, die zeggen dat ze slachtoffer zijn geworden van intimidatie, rassendiscriminatie en meer.

Als Apple de geheimhoudingsplicht niet wil aanpassen, dan moet er gestemd worden tijdens de eerstvolgende Apple-aandeelhoudersbijeenkomst, die voor februari 2022 staat gepland.

Nia Impact Capital formuleert het als volgt:

Shareholders of Apple Inc. (“Apple”) ask that the Board of Directors prepare a public report assessing the potential risks to the company associated with its use of concealment clauses in the context of harassment, discrimination and other unlawful acts. The report should be prepared at reasonable cost and omit proprietary and personal information.

In een bijbehorende verklaring zegt de groep dat de geheimhoudingsregels Apple-medewerkers beperken om onwettige gebeurtenissen op het werk, waaronder pesterijen en discriminatie, te bespreken. De geheimhouding omtrent handelsgeheimen, intellectueel eigendom en informatie over aanstaande producten mag uiteraard intact blijven. Apple heeft de afgelopen weken steeds meer te maken met onrust, ook binnen de eigen gelederen. In de nieuwste iCulture-podcast besteden we er aandacht aan.