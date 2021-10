Datum Apple’s oktober 2021-event officieel

Er gingen al een paar maanden speculaties dat Apple meerdere events zou houden dit najaar en nu is het tweede najaarsevent van Apple dan officieel aangekondigd. Op 18 oktober 2021 organiseert Apple het oktober 2021-event. Om 19:00 Nederlandse tijd trapt Tim Cook weer af voor de aankondiging van de nieuwste Apple-producten. Heeft Apple ook nog verrassingen in petto?



Apple gaat wederom een van tevoren opgenomen presentatie live uitzenden via YouTube, haar eigen website en meer. Er is dus geen volle zaal met journalisten aanwezig. Het zou zomaar kunnen dat dit event het laatste event is dat Apple van tevoren opneemt. Apple nam in 2020 die beslissing vanwege de coronamaatregelen. Maar naarmate de wereld verder open gaat, is een live-event met genodigden zeker niet ondenkbaar meer. Voor dit event is dat in ieder geval nog niet aan de hand.

Zoals altijd heeft Apple weer een mooie uitnodiging gemaakt, waar op het Apple-logo te zien is. Apple houdt nog even geheim wat er aangekondigd gaat worden, maar ongetwijfeld zien fanatieke fans hier weer allerlei hints in.

Apple’s oktober 2021-event in het kort

Dit zijn de verwachtingen voor Apple’s oktober 2021-event in het kort:

Nieuw MacBooks: twee nieuwe modellen, met 14- en 16-inch

Nieuwe high-end Mac mini: snellere M1X-chip en nieuw design

macOS Monterey: aankondiging van releasedatum van de nieuwe update

Lees ons aparte artikel met verwachtingen over Apple’s oktober 2021 event waarin we uitgebreider inzoomen op de mogelijke aankondigingen.

Wat kun je van iCulture verwachten?

Bij iCulture volgen we alle ontwikkelingen uiteraard op de voet. Alles over de nieuwe MacBooks en andere nieuwe producten vind je op de site terug in uitgebreide artikelen zodra het nieuws bekendgemaakt wordt. Zo houden we je op de hoogte van alle onderwerpen die tijdens de presentatie langskomen en je kunt meteen meepraten met andere iCulture-lezers in de reacties onder de artikelen. Ben je niet thuis of in de buurt van een computer? Via ons Twitter-account @iCulture en onze iCulture-app doen we ook verslag van al het belangrijke nieuws.