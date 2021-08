Apple bracht eerder dit jaar een vernieuwde Apple TV 4K uit, maar behalve de remote was er bar weinig veranderd. Apple's eigen medewerkers zijn ook gefrustreerd dat er zo weinig nieuws is.

Volgens Mark Gurman van Bloomberg zien eigen medewerkers Apple’s plannen voor de huiskamer somber in. Er zijn weinig ontwikkelingen en we hoeven ook niet veel nieuws te verwachten. Bij de andere productlijnen is er elk jaar wel iets nieuws, terwijl de Apple TV alleen een nieuwe Siri Remote kreeg. De HomePod werd uit het assortiment gehaald. Gurman baseert zich op gesprekken met engineers binnen Apple, die melden dat er op het gebied van huiskamer- en tv-producten weinig is om enthousiast voor te worden. Het komende jaar staat er eigenlijk niets bijzonders gepland.



‘Apple TV is te duur’

Gurman vindt de Apple TV maar een onnodig apparaat, dat te duur wordt verkocht in een markt die wordt gedomineerd door Amazon en Roku. Apple zou een goedkopere tv-stick kunnen maken of zou nieuwe functionaliteit aan de Apple TV kunnen toevoegen, om de prijs iets meer te rechtvaardigen. Dat zal niet op korte termijn gebeuren, verzucht Gurman. “Vooral omdat Apple-engineers me vertellen dat het bedrijf geen sterke strategie voor huiskamer-hardware heeft en dat er weinig optimisme is”.

Gurman verwijst ook naar een gerucht uit april, waarbij Apple zou hebben gewerkt aan een verbeterde versie van de Apple TV, voorzien van een HomePod-achtige speaker en camera. Dit zou een apparaat op moeten leveren dat zowel muziek als video’s kan afspelen, terwijl je er bovendien mee kunt videobellen. Die combinatie van Apple TV, HomePod en FaceTime-camera komt er waarschijnlijk nog wel aan. Het gaat om een home hub, die we waarschijnlijk rond 2023 gaan zien.