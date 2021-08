Apple Arcade bestaat volgende maand precies twee jaar. Apple kondigde de gamedienst in maart 2019 aan en bracht het in september uit voor iedereen die ervoor wil betalen. Dat kost €4,99 per maand en is binnen het hele gezin (max. 6 personen) te gebruiken. Keuze is er inmiddels genoeg, want Apple Arcade heeft nu de mijlpaal van 200 games gehaald. Er zitten allerlei nieuwe, originele titels bij die speciaal voor Apple ontwikkeld zijn. Maar de afgelopen tijd voegt Apple ook bekende klassiekers toe, die weer zijn afgestoft en in een nieuw jasje zijn gestoken. Met de komst van Super Stickman Golf 3 heb je nu keuze uit 200 games.



Bij de introductie in 2019 zaten er rond de 100 exclusieve titels in. Apple beloofde echter dat er elke week nieuwe games toegevoegd zouden worden. Die belofte is niet helemaal gehaald, want er waren weken dat er geen nieuwe titels bij kwamen. In april voegde Apple echter in één klap 30 klassieke titels toe.

Als je het gemiddelde uitrekent, is het wél gelukt: in nog geen 2×52 weken kwamen er 100 extra titels bij. Dat is vooral te danken aan de ‘Timeless Classics’ en ‘App Store Greats’, twee nieuwe categorieën met titels die op de iPhone en iPad groot zijn geworden. Denk daarbij aan Monument Valley, Cut the Rope, Fruit Ninja en Angry Birds. Dit bleek een schot in de roos: voor mensen die al wat langer een iPhone hebben is het leuk om de spelletjes van vroeger weer eens te proberen. En voor jonge spelers die de begindagen van de iPhone nooit hebben meegemaakt is het een leuke kennismaking. De games zijn aangepast aan de huidige techniek en mogelijkheden.

Met Apple Arcade speel je zonder reclame en in-app aankopen. Je kunt er los voor betalen (€4,99) maar het zit ook in de Apple One-bundels. Wij zijn benieuwd: speel jij het (nog) en betaal je ervoor?

Afgelopen vrijdag werd ook Monster Hunter Stores toegevoegd aan Apple Arcade, na een flinke vertraging. Deze game was eerder al verkrijgbaar voor rond de €20, maar is nu beschikbaar voor een groter publiek. Een andere nieuwkomer op vrijdag was Super Leap Day. Zelf moet Apple de eigen website overigens nog bijwerken, want op Apple.com staat dat de dienst meer dan 180 games heeft.

