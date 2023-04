Apple-diensten niet meer op oudere softwareversies

Apple trekt een streep halverwege iOS 11, tvOS 11, watchOS 4 en macOS 10.13. Deze toestellen kunnen vanaf mei 2023 nog wel gebruik maken van de iCloud-opslag en standaardfuncties zoals Zoek mijn iPhone, Agenda, Mail en dergelijke, maar aanvullende diensten lopen het risico te worden geschrapt voor oudere softwareversies. Daarbij wordt gesproken over diensten zoals de App Store, Siri, Apple Kaarten en dergelijke. Over het lot van FaceTime en iMessage is nog onduidelijkheid. Uit de informatie die nu bekend is, treft het eigenlijk maar weinig mensen. Het gaat alleen om hele specifieke iOS-versies, terwijl voor de de toestellen altijd een nieuwere (of oudere) nog ondersteunende update beschikbaar is. Het gerucht werd verspreid door twitteraar @StellaFudge, die eerder correcte informatie verspreidde. Een intern supportdocument van Apple bevestigt de maatregel.



Apple zegt dat getroffen gebruikers een melding op hun toestel kunnen krijgen, om hun aan te sporen een nieuwere softwareversie te installeren. Dat zal voor alle toestellen mogelijk zijn. Apple maakt ook geen melding dat er toestellen zijn die niet meer bijgewerkt kunnen worden. Mocht je om wat voor reden dan ook toch niet willen updaten, dan sta je voor twee opties: een nieuwe kopen of accepteren dat sommige diensten niet meer werken.

Apple schrijft in het document, dat in handen kwam van MacRumors:

Sommige oudere softwareversies bieden geen ondersteuning meer voor voorzieningen van Apple, zoals de App Store, Siri en Kaarten. Werk de software bij naar de nieuwste beschikbare versie om deze services te blijven gebruiken.

Concreet zullen de Apple-diensten niet meer werken op de volgende softwareversies:

iOS 11.0 tot en met iOS 11.2.6

macOS 10.13 tot en met macOS 10.13.3

watchOS 4.0 tot en met watchOS 4.2.3

tvOS 11.0 tot en met tvOS 11.2.6

Het gaat om softwareversies die tussen eind 2017 en begin 2018 werden uitgebracht. Opvallend is dat er heel specifiek iOS 11.2.6 wordt genoemd, terwijl daarna nog iOS 11.3 en iOS 11.4 zijn verschenen. Je kunt je toestel dus altijd updaten naar een nieuwere versie. Essentiële functies zoals iCloud-opslag, Zoek mijn en synchronisatie van apps via iCloud zullen wel blijven werken, maar voor extra’s zoals Apple Kaarten heb je een nieuwere iOS-versie nodig.

Het lijkt er dus op dat oudere softwareversies, zoals iOS 10 en ouder, niet getroffen zijn. Op oudere toestellen zullen de reeds beschikbare diensten dus blijven functioneren.

Wat gebeurt er met Siri, FaceTime en iMessage?

Dit zijn de minimale systeemeisen van enkele willekeurige apps en diensten (dit is geen volledig overzicht, maar puur ter oriëntatie):

Siri: iOS 5

iCloud-backups en restore: iOS 5

FaceTime: iOS 6

iMessage: iOS 6

Delen met gezin: iOS 8

Tweefactorauthenticatie: iOS 9

Apple Kaarten: iOS 10

Apple TV+: iOS 10.2

Apple Fitness+: iOS 11

Apple Arcade: iOS 13

De grootste klap zal komen als functies als Siri, FaceTime, iMessage en de App Store niet meer werken. De App Store werd geïntroduceerd in iPhoneOS 2, maar we hebben nog niet kunnen verifiëren of dit nog steeds werkt als je deze allereerste versie nog draait. De originele iPhone was nog te updaten naar iOS 3 en veel mensen zullen dit hebben gedaan. Vooralsnog lijkt het erop dat toestellen met oudere softwareversies die niet meer bijgewerkt kunnen worden, nog gewoon blijven werken.

Voor diverse functies die op je device staan kun je momenteel nog gewoon een oudere versie blijven gebruiken, zo blijkt uit deze supportpagina. Zo kun je voor vrijwel alle iCloud-functies nog teruggaan tot iOS 5, met uitzondering van functies die pas in latere iOS-versies zijn geïntroduceerd.

As of early May, access to Apple services, with the exception of iCloud, will stop working on devices running:

– iOS 11-11.2.6

– macOS 10.13-10.13.3

– watchOS 4-4.2.3

– tvOS 11-11.2.6

You'll likely receive notification prompting you to update — Stella – Fudge (@StellaFudge) April 5, 2023

Apple heeft het nog niet officieel aangekondigd en heeft dus ook nog geen verklaring kunnen gegeven waarom de Apple-diensten niet meer zullen werken. In de praktijk is maar een kleine groep gebruikers getroffen. Uit cijfers van Apple zelf blijkt dat afgelopen februari nog maar 8% van de actief gebruikte iPhones op iOS 14 of ouder zit. Bij iPads zou dat percentage wel eens groter kunnen zijn, aangezien die vaak langer meegaan en niet altijd actief worden bijgewerkt.

Momenteel kun je op een ouder toestel zoals een iPhone 3GS nog steeds diensten zoals iMessage gebruiken. Ook kun je op een iPhone 4 nog gewoon FaceTime-gesprekken voeren. Je mist wel nieuwere functies zoals het samenwerken aan notities, maar oude functies bleven altijd werken. Dat zal waarschijnlijk ook zo blijven – tenzij Apple echt de stekker eruit trekt en vereist dat je minimaal iOS 11 hebt. Bij apps zoals WhatsApp kun je je oudere iPhone meestal wel blijven gebruiken. De grens ligt bij WhatsApp op dit moment ook bij de iPhone 5s en nieuwer, terwijl de iPhone 5 en 5c afvallen.

Mogelijk zal Apple de maatregel stilletjes invoeren en het zal niet iets zijn waar veel tijd op het podium van WWDC 2023 voor wordt vrijgemaakt.