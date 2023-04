Jaren geleden, toen het met de verkoop van Nintendo-hardware niet zo goed ging, besloot het gamebedrijf om apps en games voor mobiele platformen te gaan maken, zoals iPhone en Android. De plannen waren ambitieus en Nintendo zou zelfs twee tot drie mobiele games per jaar uit willen brengen. Hoewel Nintendo in de afgelopen zes jaar wel meerdere mobiele games uitgebracht heeft, is dit de laatste jaren al flink minder geworden. Sterker nog: Nintendo heeft in totaal maar drie Mario-games uitgebracht, waarvan er nu nog maar twee te downloaden zijn (Super Mario Run en Mario Kart Tour). Daarbij wordt slechts één van die twee onderhouden met nieuwe content, namelijk Mario Kart Tour. Tijd dus voor iets nieuws? Nintendo geeft daar zelf het antwoord op.



Kleine kans op nieuwe Mario-games voor mobiel

In het interview met Variety zegt Mario-bedenker Shigeru Miyamoto dat “mobiele apps niet het primaire pad zijn voor de toekomst van Mario-games”. Hij sluit daarbij niet uit dat ooit nog een Mario-game voor mobiel verschijnt, maar de kans lijkt (ook gezien de resultaten van de eerdere Mario-games) erg klein. Bovendien gaat het Nintendo de laatste jaren dankzij de Nintendo Switch flink voor de wind, waardoor de noodzaak om meer mobiele games uit te brengen ook kleiner wordt.

In het interview zegt hij ook dat de combinatie van hardware en software zorgt voor de unieke game-ervaring bij Nintendo-games. Denk aan de Wii-controller en de hybride game-ervaring van de Nintendo Switch. Voor Super Mario Run voor mobiel was de insteek hetzelfde: doordat je de game met één vinger kunt bedienen, is hij geoptimaliseerd voor het gebruik op een smartphone. Je hoeft dan ook geen volledige Nintendo-games op mobiel te verwachten, zo lijkt het.

Mario Kart Tour is momenteel nog de enige Nintendo-game op mobiel die actief bijgewerkt wordt en voorzien wordt van nieuwe content. Tegelijkertijd gebruikt Nintendo die content ook voor Mario Kart 8 Deluxe voor de Nintendo Switch, want het afgelopen jaar zijn racebanen van de mobiele game overgezet als betaalde DLC naar de Mario Kart-game voor de Nintendo Switch. Super Mario Run, de andere nog verkrijgbare mobiele Mario-game, is al jaren niet meer voorzien van nieuwe levels. In 2021 stopte Nintendo met Dr. Mario World, twee jaar na de oorspronkelijke release.

Nintendo heeft momenteel nog de mobiele games Animal Crossing: Pocket Camp en Fire Emblem Heroes en in samenwerking met Pokémon Go-maker Niantic de wandelapp Pikmin Bloom. Maar een nieuwe Mario-game voor de iPhone of iPad? Die zien wij voorlopig niet meer verschijnen.