Virgin River (seizoen 6)

Een verpleegster uit LA wil een nieuwe start maken. Ze verhuist naar een afgelegen stadje in het noorden van Californië en is verrast door wat en wie ze daar aantreft. In deze zesde serie zijn we getuige van de romantische lentebruiloft van Mel en Jack, terwijl er een frisse dosis spanning en verrassingen aan te pas komt, met ingewikkelde liefdesdriehoeken, drama rond de bruiloft en onthullingen over het mysterieuze verleden van Mels vader. Deze ontdekkingen nemen ons mee naar de betoverende en mystieke sfeer van Virgin River in de jaren 70.