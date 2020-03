Bronnen stellen dat Apple geen semi-grote iOS-updates meer uit gaat brengen tot aan iOS 14 in september. Apple werkt alleen nog aan bugfixes die de komende maanden uitgebracht worden. De eerste is iOS 13.4.1 en zou in april verschijnen.

Apple bracht onlangs iOS 13.4 en iPadOS 13.4 uit, waarin een groot aantal nieuwe functies zat. De belangrijkste toevoeging is het delen van iCloud Drive-mappen en de ondersteuning voor de nieuwe trackpad- en muisbediening van de iPad. Als je dacht dat Apple nu alweer werkt aan nieuwe functies voor iOS 13.5, dan lijkt het erop dat je het mis hebt. The Verifier meldt nu dat Apple de komende tijd alleen werkt aan bugfixes, met iOS 13.4.1 als eerste aankomende update.



‘Alleen nog bugfixes voor iOS 13’

Vorig jaar mei en juli bracht Apple nog respectievelijk iOS 12.3 en iOS 12.4 uit, waarin allerlei nieuwe functies zaten zoals de TV-app en de nieuwe iPhone-migratie. Wat betreft iOS 13 zijn alle beloofde functies nu beschikbaar, waardoor Apple zich lijkt te focussen op bugfixes. Volgens The Verifier, die het qua geruchten af en toe bij het rechte eind heeft, begint Apple daarom binnen een paar dagen met het testen van iOS 13.4.1, waarna deze bugfix-update in april beschikbaar zou komen voor gewone gebruikers.

Apple wil daarin onder andere de VPN-bug oplossen, waardoor verbindingen onveilig zijn. Of Apple in deze versie nog andere bugfixes gaat oplossen, is nog niet helemaal duidelijk. De bron meldt dat Apple de komende maanden dergelijke bugfixes uit blijft brengen, wellicht tot en met versie iOS 13.4.4. Mochten er nog meer beveiligingsproblemen opduiken, dan zal Apple die ongetwijfeld verhelpen in toekomstige updates.

Bekijk ook VPN-bug in iOS zorgt voor onveilige verbindingen Een softwarefout in iOS 13.3.1 en hoger zorgt ervoor dat internetverbindingen via VPN niet volledig versleuteld zijn. Daardoor kan gevoelige informatie uitlekken.

iOS 14 eerste versie met nieuwe functies

In juni kondigt Apple tijdens de WWDC 2020 onder andere iOS 14 uit. Vlak daarna verschijnt de eerste beta van iOS 14 voor ontwikkelaars en publieke testers, waarin wel vele nieuwe functies verwacht worden. Als alles volgens planning loopt, verschijnt iOS 14 dan ergens in september. Dat betekent dus dat we van maart tot en met september geen nieuwe functies hoeven te verwachten, met uitzondering van betatesters. Er zijn al enkele functies uitgelekt en in ons iOS 14 overzicht lees je wat je kan verwachten.