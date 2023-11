Er staan weer nieuwe updates voor je klaar, want iOS 17.1.2, iPadOS 17.1.2 en macOS Sonoma 14.1.2 zijn uitgebracht. Deze updates bevatten diverse bugfixes en beveiligingsverbeteringen, die op een later moment bekend worden gemaakt. Apple raadt alle gebruikers aan om de updates te installeren.

Loop je nog tegen kleine problemen aan sinds de vorige updates? Dan brengt iOS 17.1.2 mogelijk verbetering. iOS 17.1.2 is de nieuwste update voor de iPhone, waarin Apple geen nieuwe functies toevoegt maar wel problemen oplost. De update volgt een paar weken na iOS 17.1.1, waar ook al bugs in verholpen waren. Daarnaast heeft Apple macoS Sonoma 14.1.2 uitgebracht. Maar welke problemen worden er nu opgelost? Daarover lees je meer in dit artikel.

iOS 17.1.2 beschikbaar

De afgelopen zijn er bij sommige iPhone-gebruikers nog wel wat problemen opgedoken. Zo hebben sommige gebruikers nog last van wifi-problemen, dat volgens Apple in al in iOS 17.2 opgelost had moeten zijn. Mogelijk zij verdere verbeteringen toegevoegd in iOS 17.1.2, maar dat blijkt niet uit de releasenotes. Die blijven namelijk traditiegetrouw vaag:

Deze update bevat belangrijke beveiligingsoplossingen en wordt aanbevolen voor alle gebruikers. Informatie over de beveiligings­aspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina:

https://support.apple.com/kb/HT201222

Er zijn altijd wel bugs die Apple in dergelijke kleine updates kan doorvoeren, dus zodra we meer weten over welke problemen er precies opgelost zijn, werken we dit artikel bij. We verwachten dat Apple met deze update ook weer op het verbeteren van de beveiliging gefocust heeft, zoals in de releasenotes wordt aangegeven. Details daarover verschijnen vaak een dag later online.

iOS 17.1.2 en iPadOS 17.1.2 downloaden

Om iOS 17.1.1 te downloaden, doe je het volgende:

Ga op je iPhone of iPad naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Wacht tot de update in beeld verschijnt. Tik op Download en installeer. Wacht tot je toestel opnieuw is opgestart en de installatie voltooid is.

Je kunt de update ook uitvoeren via je computer. Sluit daarvoor je iPhone of iPad met een kabel aan aan je Mac en open de Finder (of iTunes in macOS Mojave of ouder). Windows-gebruikers openen iTunes. Klik op je aangesloten apparaat en kies voor Zoek naar update. De update wordt vervolgens gedownload en daarna op je toestel geïnstalleerd.

Gebruikte je een testversie en wil je geen beta’s meer ontvangen? Vergeet je niet af te melden voor het betaprogramma mocht je geen beta meer willen draaien.