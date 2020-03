Maanden geleden leek het erop dat Apple een groots maart-event gepland had, maar door het coronavirus weten we inmiddels allemaal dat dat niet meer mogelijk was. Apple kondigde daarom twee weken geleden de iPad Pro 2020 en de nieuwe MacBook Air 2020 aan via een persbericht. Maar waar bleef de iPhone 9? Het heeft er nu alle schijn van dat we er niet langer meer op hoeven te wachten, want bij de Amerikaanse winkelketen Best Buy zijn al de eerste exemplaren van hoesjes voor het model aangekomen.



‘Eerste hoesjes iPhone 9 verschijnen bij winkels, release deze week’

Online zijn er al een tijd hoesjes van de iPhone 9 of iPhone SE 2 in omloop. Maar nu de eerste hoesjes daadwerkelijk bij winkels afgeleverd zijn, lijkt de release ineens een stuk dichterbij te komen. Het gaat om een hoes van heet merk Urban Armor Gear voor de ‘nieuwe iPhone 4,7-inch 2020′. De hoesjesmaker is dus nog niet zeker over de naam en houdt het wat algemener.

Retailers waaronder Best Buy ontvangen de hoesjes deze week, waarbij instructies gegeven worden dat deze pas op 5 april in de schappen gelegd mogen worden. Dit duidt erop dat het toestel nog deze week aangekondigd wordt. Het lijkt erop dat je hem dan meteen kan bestellen, waarbij de eerste leveringen komende week volgen.

Hoe Apple de iPhone 9 echt gaat noemen, is nog altijd de vraag. Er wordt al jaren gesproken over de iPhone SE 2 en iPhone 9, maar of één van de twee echt de naam wordt is nog onduidelijk. De naam iPhone SE 2 lijkt onwaarschijnlijk, al kan Apple wel kiezen om de naam iPhone SE opnieuw te gebruiken in combinatie met een jaartal.