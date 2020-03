De Fitbit Charge 4 vervangt de al langer bestaande Charge 3 en biedt een aantal vernieuwingen. Zo zit er voor het eerst een ingebouwde gps in, zodat je je routes kunt vastleggen zonder een smartphone mee te nemen. Ook toont de fitnesstracker je voortaan minuten in actieve zones, er zitten slaapfuncties in, je kunt met Fitbit Pay betalen en naar Spotify-muziek luisteren.

De Fitbit Charge 4 is vanaf april 2020 verkrijgbaar, onder andere bij Mediamarkt, Bol.com en BCC. Het standaardmodel kost €149,95 en is verkrijgbaar in de kleuren zwart, palissander (paars) en staalblauw. Er is ook een Charge 4 Special Edition die €169,95 kost en wordt geleverd met twee bandjes: een reflecterende graniten/zwarte geweven band en een klassieke zwarte band om te kunnen wisselen tussen een sportieve en zakelijke uitstraling. Losse bandjes zijn verkrijgbaar vanaf €29,95.



Minuten in actieve zones

Fitbit introduceert met de Charge 4 ook ‘minuten in actieve zones’. Deze functie zal ook naar de smartwatches van Fitbit komen, namelijk de Versa en Ionic. Deze functie is gepersonaliseerd en houdt rekening met je leeftijd en rusthartslag. Bij alle activiteiten waarvan je hartslag omhoog gaat, van fietsen tot yoga, wordt je hartslag in de gaten te houden. Vervolgens krijg je te zien hoeveel minuten je in een actieve zone hebt doorgebracht. Het doel is om wekelijks 150 actieve minuten te halen. In de vetverbrandingszone levert elke minuut 1 punt op, terwijl in de hogere hartslagzones elke minuut dubbel telt.

Met ‘Minuten in actieve zones’ kun je efficiënter trainen. Je kunt hiermee beter begrijpen hoe een activiteit bijdraagt aan je algehele gezondheid. Alleen het aantal stappen tellen geeft immers ook maar een beperkt beeld. Wanneer je van zone verandert, ontvang je realtime een bericht op je pols. Hiermee kan je jezelf nog harder pushen of juist een tandje terugschroeven, waardoor je de training efficiënter mogelijk maakt. Na de training zie je een overzicht van je hartslagzones in de Fitbit-app, inclusief de voortgang van dagelijkse en wekelijkse doelen.

Fitbit Charge 4 met GPS

Fitnesstrackers krijgen steeds meer functies waar je voorheen een smartwatch voor nodig hebt. Zo zit Fitbit Pay er nu standaard in, zonder dat je de Special Edition hoeft aan te schaffen. Ook handig is de toevoeging van gps, voor het eerst bij Fitbit. Hiermee kun je tijdens het sporten je telefoon thuislaten. De gps-tracking start automatisch als je gaat rennen en pauzeert als je stopt. Je kunt hiermee realtime je tempo en afstand volgen. Er zitten naast de 20 doelgerichte trainingsmodi ook 7 gps-geactiveerde trainingsmodi in. Dit werkt met buitenactiviteiten zoals wandelen en hardlopen. Na het sporten zie je een kaart met de afgelegde route.

De Fitbit Charge 4 gaat 7 dagen mee op een batterij en is waterbestendig tot 50 meter. Er is gekozen voor een slank en lichtgewicht ontwerp dat zowel voor mannen als vrouwen geschikt is. Ook aan het draagcomfort is gedacht, zodat je de Charge 4 tijdens het slapen kunt blijven dragen. Er zit een krasbestendig scherm in en een touchscreen-displey dat ook buitenshuis af te lezen is.

Nog meer functies in de Charge 4

Charge 4 bevat slaapfuncties en krijgt binnenkort nog een extra functie erbij: Smart Wake. Dit was voorheen alleen beschikbaar op de smartwatches van Fitbit. Met machine learning wordt het moment bepaald om je op een optimaal moment te laten ontwaken.

Verder zit er een SpO2-sensor in, die een schatting maakt van het zuurstofgehalte in je bloed. De Charge 4 bevat menstruatiefuncties, herinneringen om te beweging, geeft je de mogelijkheid om voedsel, vocht en gewicht te registreren en registreert automatisch de oefeningen die je doet. De armband berekent je Cardio Fitness Level en Score en meet het aantal geklommen verdiepingen. Nieuw is dat je naar Spotify Connect kan luisteren en met Fitbit Pay kunt betalen.

Kan je niet wachten, dan vind je ook nog de Fitbit Charge 3 in de winkel. Die zal de komende tijd bij veel winkels worden afgeprijsd.