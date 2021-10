Teardown van de 14-inch en 16-inch MacBook Pro

Hoewel we nog moeten wachten op de volledige teardown van iFixit, krijgen we nu al een interessante kijk in het interne ontwerp van de nieuwe 14-inch en 16-inch MacBook Pro. Op Reddit plaatste ‘the_Ex_Lurker’ zijn eerste observaties.



Als belangrijkste verandering merkt de Reddit-gebruiker dat Apple voor het eerst sinds 2012 is overgestapt op nieuwe batterijen. Specifieker: de manier waarop de batterijen worden gemonteerd. Al bijna 10 jaar werden deze vastgelijmd aan de behuizing van de MacBook Pro . Dat maakt het vervangen aanzienlijk lastiger en duurder. De nieuwe batterijen worden met een zelfklevend treklipje bevestigd, waardoor je ze eenvoudig eruit kunt wippen.



Interne componenten van de 14-inch MacBook Pro.

Bekijk ook MacBook Pro 2021: alles over de nieuwe 14-inch en 16-inch Apple heeft de nieuwste MacBook Pro's uitgebracht, voorzien van een gloednieuwe en snelle processor. Daardoor zijn niet alleen de prestaties, maar ook de batterijduur sterk verbeterd. Je kunt kiezen uit 14-inch en 16-inch.

Nieuwe MacBook Pro makkelijker te repareren

Het voordeel van deze nieuwe manier van batterijen bevestigen is vooral dat het vervangen eenvoudiger kan worden. Op oudere modellen moest je de speakers, het toetsenbord, de trackpad én een deel van de behuizing weggooien als je enkel een nieuwe batterij nodig had. Dat is simpelweg omdat alles aan elkaar vast zit.

Wat vervangen betreft: dat moet ook makkelijker gaan met de poorten, inclusief de nieuwe MagSafe 3 poort. Deze zijn modulair en individueel van elkaar te vervangen. Dat is te herkennen aan de individuele sets schroeven bij iedere poort. Mocht je dus dat nieuwe sd-geheugenkaartslot van de MacBook Pro volop gebruiken, dan kun je ‘m eenvoudiger laten vervangen als hij ooit verslijt.

Bekijk ook Zo snel is het sd-geheugenkaartslot in de nieuwe MacBook Pro Kun je het geheugenkaartslot in de MacBook Pro 2021 gebruiken om snel foto's uit te laden, of als extra opslag? Nu de specs bekend zijn, weten we wat de mogelijkheden zijn.

Helaas is het toetsenbord nog wel onderdeel van de zogeheten unibody-behuizing. Dat houdt in dat je het toetsenbord niet kan vervangen zonder ook de behuizing te vervangen. Hier werd wel op gehoopt en het nieuwe toetsenbord design wekte de suggestie nog eens op, maar dat is dus niet het geval.



Ventilatiesysteem van de 14-inch MacBook Pro.

Ten slotte viel het nieuwe ventilatiesysteem op. In het 14-inch model is deze qua formaat iets groter dan het vorige 13-inch model, maar kleiner dan die van de 15-inch MacBook Pro van enkele jaren geleden. De 14-inch heeft verder wel dezelfde opstelling voor de ventilatie als de 16-inch MacBook Pro. De nieuwe chips en warmteverspreiders in het apparaat vergen minder ventilatie. Volgens Apple zullen de ventilatoren bij de meeste alledaagse taken niet eens inschakelen.

M1 Max-chip is erg groot

Geruchtenlekker @L0vetodream op Twitter zegt dat de nieuwe M1 Max chip heel groot is. Hij vergelijkt het formaat met dat van een muntje van 1 Yuan (25 × 25 × 2mm). Het werkgeheugen is verdeeld in vier delen, dat gestapeld op de chip gemonteerd is.

Het is nog wachten op de grote en gedetailleerde teardown van iFixit. Deze verwachten we binnen korte tijd. Hierin verwachten we nog meer interessante ontdekkingen. Zodra we de volledige teardown hebben, werken we dit artikel weer bij.