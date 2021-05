Signal wilde laten zien hoeveel data Facebook verzamelt

Signal’s Instagram-advertenties geweigerd

Signal wilde laten zien hoeveel data het sociale netwerk verzamelt en had daarvoor advertenties ingekocht bij Instagram. In een blogpost legt Signal uit dat adverteerders de data van Facebook wel mogen bekijken en exploiteren, maar mogen de data niet laten zien aan gebruikers. Signal legt in de blogpost uit hoe bedrijven zoals Facebook te werk gaan om zoveel mogelijk data te verzamelen, om dat vervolgens te verkopen. “Transparant zijn over het gebruik van data is in de wereld van Facebook blijkbaar voldoende om te worden verbannen”, aldus Signal. “Het enige acceptabele gebruik is om wat je doet te verbergen voor je publiek.”



In de blogpost zijn voorbeelden te zien van de reclames die het had gepland. Deze laten zien hoe reclames zijn afgestemd op je beroep, locatie, eetvoorkeuren en interesses op het gebied van sport. Eén van de teksten luidt bijvoorbeeld: “Je krijgt deze advertentie te zien omdat je een pasgetrouwde pilatesinstructeur bent en van cartoons houdt. Deze reclame gebruikt je locatie om te laten zien dat je in La Jolla bent. Je houdt van ouderschapsblogs en denkt na over LGBTQ-adoptie.” Signal CEO Moxie Marlinspike publiceerde op Twitter een ander voorbeeld, waarin heel persoonlijke informatie is gebruikt.

Het gebeurt wel vaker dat Facebook kritische advertenties offline haalt. Zo werd in 2019 een politieke advertentie geweigerd waarin senator Elizabeth Warren haar plannen uiteenzette om Facebook en andere grote techbedrijven op te splitsen. Volgens Facebook overtrad de advertentie de regels rond het gebruik van het Facebook-logo.

Signal tried to use Instagram ads to display the data Facebook collects about you and sells access to. Facebook wasn't into the idea, and shut down our account instead: https://t.co/sSqJ8JlxR7 pic.twitter.com/PU6WoDdt70 — Moxie Marlinspike (@moxie) May 4, 2021

Facebook verdient steeds meer met data

Dat Facebook data van gebruikers exploiteert is natuurlijk geen verrassing. Het is de belangrijkste inkomstenbron van het bedrijf. Weinig mensen zijn zich er echter bewust van hoe nauwkeurig Facebook weet wat jouw hobbies en interesses zijn. Het levert Facebook behoorlijk wat geld op. In het eerste kwartaal van 2021 werd er $26,17 miljard aan reclame-inkomsten omgezet. Dat is 48% meer dan vorig jaar.

Hoewel de algemene populariteit van Facebook wat gedaald is, blijven mensen de apps en diensten van het bedrijf gebruiken. Volgens Facebook zijn de hogere omzetten te danken aan een gemiddeld hogere prijs per advertentie en het feit dat er meer reclames werden vertoond. Tot voor kort zat je bij WhatsApp nog redelijk veilig, maar door een wijziging in voorwaarden gaat WhatsApp buiten Europa ook persoonlijke data met moederbedrijf Facebook delen. Volgens WhatsApp is het nodig om te zorgen dat chats op Facebook-servers kunnen worden bewaard.

Mark Zuckerberg gebruikt Signal

Zelf blijkt Facebook CEO Mark Zuckerberg Signal te gebruiken, maar het kan ook zijn dat dit alleen is om bij te houden wat de concurrentie doet.