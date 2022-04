Netflix met reclame: het kan gebeuren

Er komen steeds meer streaming videodiensten bij. Zo zijn de afgelopen maanden in Nederland de diensten Viaplay, HBO Max en CineMember toegevoegd aan het toch wel ruime aanbod. Geen wonder dat Netflix voor het eerst in tien jaar abonnees is kwijtgeraakt. Het blijkt uit de financiële cijfers die Netflix zelf presenteerde.



Gebruikers lopen weg door prijsverhogingen

In het eerste kwartaal van 2022 liepen per saldo 200.000 abonnees weg, terwijl het bedrijf zelf juist verwachtte dat er 2,5 miljoen abonnees bij zouden komen. Die doelstelling werd bij lange niet gehaald. Door Rusland te boycotten raakte Netflix 700.000 abonnees kwijt, terwijl in de VS en Canada 600.000 klanten hun lidmaatschap opzegden vanwege recente prijsstijgingen.

De inkomsten zijn ook danig ingezakt en Netflix zegt dat dit te wijten is aan huishoudens die hun wachtwoord delen. Ongeveer 222 miljoen betalende huishoudens zouden hun Netflix-bundel delen met anderen en nog eens 100 miljoen huishoudens kijken wel, maar betalen niet. Er lopen in een paar landen als proeven om het delen van wachtwoorden in te dammen, onder andere door extra te betalen voor het delen van je account. Het gaat daarbij om Chili, Costa Rica en Peru.



Een recente toevoeging: Netflix Games.

Netflix ziet reclames nu toch wel zitten

Een andere manier om de niet-betalende kijkers toch als klant te krijgen, is wellicht om een goedkopere bundel met reclame aan te beiden. Netflix is daar lang tegenstander van geweest en beweerde dat er nooit reclame op het platform te zien zou zijn. Maar onder de huidige omstandigheden wil het bedrijf toch van standpunt veranderen. Netflix-topman Reed Hastings zegt dat hij “quite open [is] to offering even lower prices with advertising, as a consumer choice”.



Lupin, een populaire serie op Netflix.

De komende twee jaar gaat Netflix het idee onderzoeken. Hastigs gaf toe dat een bundel met reclame een grote koerswijziging is voor Netflix. Hij denkt echter dat reclame zin heeft voor consumenten die een lagere prijs willen en in ruil daarvoor reclames tolereren. Een andere optie die Netflix overweegt is live sport aanbieden. Ook dit is iets wat Netflix eerder weigerde, maar nu wel ziet zitten. Apple is onlangs begonnen met het uitzenden van live honkbalwedstrijden op de vrijdagavond via Apple TV+ in een beperkt aantal landen. Netflix-topman Ted Sarandos zegt nu: “I’m not saying that we’ll never do sports but we’ll have to see a path to growing a big revenue stream and a great profit stream with it”. In de VS bieden concurrenten Hulu, Peacock en HBO Max allemaal de mogelijkheid om minder te betalen in ruil voor advertenties. Zelfs Disney+ denkt erover een goedkopere bundel met reclame te gaan aanbieden.

Apple TV+ zal daar waarschijnlijk niet aan meedoen en blijven vasthouden aan de eigen strategie: kwalitatief goede films en series voor een vaste prijs.