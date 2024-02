Hier kun je de documentaire ‘De gijzeling in de Apple Store’ kijken

De heftige documentaire 'De gijzeling in de Apple Store' is vanaf vandaag op verschillende zenders te kijken. Wij vertellen je waar je moet zijn.

De beklemmende documentaire De Gijzeling in de Apple Store is vanaf donderdag te bekijken. Wij vertellen je waar je terecht kunt en hoe laat de documentaire voor het eerst te zien is. Het is de grootste gijzeling in Nederland sinds de eeuwwisseling. Als je Wikipedia erop naslaat, zul je zien dat de meeste grote gijzelingen (waaronder de treinkaping bij De Punt) in de jaren zeventig van de vorige eeuw plaatsvonden en vaak een paar dagen duurden. Gelukkig duurde de gijzeling in de Apple Store niet zo lang. Al na zes uur wist het arrestatieteam de gijzelnemer uit te schakelen, waarbij de gijzelaar zelf ook een heldendaad verrichte door keihard de winkel uit te rennen.

In de docmentaire is exclusief beeldmateriaal te zien, met unieke geluidsopnames van de gijzeling, aangevuld met persoonlijke interviews. Daarmee krijg je een goed beeld van deze aangrijpende gebeurtenis, die op 22 februari 2022 plaatsvond. Het is dan ook niet helemaal toevallig dat voor de uitzending van de documentaire een bijzonder tijdstip is gekozen: 22 februari 2024, precies twee jaar na dato.

Waar kun je de documentaire ‘De gijzeling in de Apple Store’ kijken?

De documentaire is op 22 februari 2024 om 20:00 uur te zien op drie manieren:

AT5 : de stadszender zendt de documentaire live uit op het eigen kanaal.

: de stadszender zendt de documentaire live uit op het eigen kanaal. NLZIET : ben je niet in de gelegenheid om live te kijken naar AT5, dan kun je 7 dagen terugkijken via NLZIET. De eerste 14 dagen kijk je gratis.

: ben je niet in de gelegenheid om live te kijken naar AT5, dan kun je 7 dagen terugkijken via NLZIET. De eerste 14 dagen kijk je gratis. Videoland: bij deze streamingdienst staat de documentaire vanaf 20:00 uur online.

De gijzeling in de Apple Store gebeurde aan het eind van de middag. Een gewapende man van 27 jaar met meerdere wapens nam een klant van de Apple Store in gijzeling. Het slachtoffer, een 44-jarige Bulgaar, werd voortdurend onder schot gehouden. Vier andere mensen hielden zich tijdens de gijzeling schuil in een afgesloten ruimte boven de winkel. De dader eiste 200 miljoen aan cryptovaluta.

Rond half elf ’s avonds wist de gijzelaar te ontsnappen toen een politierobot water kwam brengen. De gijzelaar rende de straat op, waarna de dader er achteraan ging. Laatstgenoemde werd vervolgens opzettelijk aangereden door een auto van de DSI (Dienst Speciale Interventies). Hij overleed aan zijn verwondingen. De DSI-agent, die bij het Koninklijke Marechaussee werkt, werd ondanks de noodlottig afloop niet vervolgd. Volgens het OM was het optreden van de DSI-agent passend. De dader had explosieven bij zich, waardoor neerschieten met een dienstwapen geen optie was. Later bleek dat de explosieven niet op scherp stonden. De gijzelaar en vier anderen kregen later een heldenspeld van de gemeente Amsterdam.

‘Apple leverde geen nazorg’

Toch zijn niet alle betrokkenen tevreden over de nazorg die Apple heeft geleverd. Eén van de betrokken Apple Store-medewerkers vertelt dat Apple geen enkele moeite heeft gedaan om nazorg te leveren. De man werkte drie jaar bij Apple en zit nu al twee jaar ziek thuis. Apple wil zijn arbeidscontract beëindigen. Hij kreeg overigens wel steun vanuit de politie en de burgemeester en heeft nog steeds contact met de drie klanten waarmee hij zich in de kast verstopte.

Ook Netflix-film over gijzeling Apple Store

Behalve deze documentaire met echte beelden is er ook een film over de Apple Store-gijzeling in de maak, waarover we eerder berichtten. Deze zal in 2025 te zien zijn bij Netflix. De afgelopen dagen vonden er opnames op het Leidseplein plaats, maar de filmcrew kreeg geen toestemming om in de Apple Store zelf te filmen. De scenes in de Apple Store zijn daarom gefilmd in een nagebouwde situatie in de studio.