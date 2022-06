Apple heeft de interface voor abonnementen in iOS een nieuw uiterlijk gegeven. Je hoeft hiervoor je iPhone of iPad niet te updaten. Het menu is beschikbaar in iOS 15.5 en nieuwer, dus ook in de beta van iOS 16.

Nieuw menu in iOS 15.5

Het nieuwe uiterlijk volgt de interfacerichtlijnen voor iOS en maakt duidelijker welke abonnementen je hebt lopen en wanneer ze opnieuw in rekening worden gebracht. Zo kun je zien welke abonnementen je hebt:

Open de Instellingen-app op je iPhone of iPad. Tik bovenin op je accountfoto. Tik op Abonnementen. Log in met Face ID, Touch ID of een code.

Het nieuwe menu verschijnt dan automatisch. Per item kun je in een oogopslag zien welke zijn opgezegd (zoals hier Duolingo) en welke nog worden verlengd. Er staat ook bij hoeveel het kost en op welke datum de nieuwe betalingsronde in gaat. Je hebt dan de tijd om op te zeggen. Blader je verder naar beneden, dan zie je ook verlopen of inactieve diensten.

Door op een item te tikken zie je nog meer informatie. Zo kun je met Zeg abonnement op stoppen, waarbij je tot het volgende eerstvolgende betaalmoment nog de app of dienst kunt blijven gebruiken. Het gaat hier om eigen diensten en apps van Apple, zoals TV+ en Apple Music, maar ook om diverse apps van derden. Ze staan in alfabetische volgorde.

Ter vergelijking: hieronder is het oude menu te zien:

Een slimme tip is om even op Bekijk alle abonnementen te tikken, want soms bestaat er een goedkopere optie dan waarvoor jij betaalt. Zo hebben appontwikkelaars nog wel eens speciale aanbiedingen die voor een bepaalde doelgroep gelden, maar ook gewoon zichtbaar zijn voor andere gebruikers. Zo betaal je minder voor in-app abonnementen. Het kan ook een (prettige) bevestiging zijn dat jij als trouwe gebruiker al een prima deal hebt.

Je kunt op de nieuwe schermen snel een verlopen abonnement weer activeren of wijzigen, zonder de bijbehorende app te hoeven openen. Ook kun je abonnementen delen met gezinsleden.

De nieuwe interface is alleen te zien op iOS 15.5 en nieuwer, niet in iOS 15.4. Op de Mac is het oude menu nog te zien. Apple krijgt regelmatig kritiek dat de abonnementen moeilijk te vinden zijn voor gebruikers, waardoor je ongemerkt betaalt voor diensten die je niet meer gebruikt. Ze worden automatisch verlengd en sinds kort mag er ook zonder toestemming een prijsverhoging voor abonnementen worden doorgevoerd. Dat is een extra reden om ze goed in de gaten te houden en regelmatig even te checken of er niets ongemerkt doorloopt.

Alles over App Store-abonnementen beheren en opzeggen lees je in onze aparte tip: