Er is een trucje om minder te betalen voor in-app abonnementen. Het lukt niet bij elke app, maar als het werkt is het vrij eenvoudig. Je kan er flink wat geld mee besparen en in deze tip lees je hoe het werkt.

Minder betalen voor app-abonnementen

Steeds meer ontwikkelaars stappen over naar maandbetalingen voor hun app. Zo hebben ze een vaste inkomstenstroom waarmee ze de app constant kunnen blijven onderhouden. Bij gebruikers zijn de in-app abonnementen wat minder populair, omdat je onder de streep behoorlijk wat geld kwijt bent. Elke manier om geld te besparen wekt dan ook onze interesse. En wat blijkt? Er is een volkomen legale manier om naar een goedkopere variant van een maand- of jaarabonnement over te stappen. Dit komt omdat sommige ontwikkelaars meerdere prijsniveau’s hanteren, bijvoorbeeld voor speciale doelgroepen, als introductieaanbod of andere tijdelijke acties. We leggen uit wanneer het werkt en hoe je er gebruik van kunt maken.

Wanneer kun je besparen op een app abonnement?

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: de truc die we hieronder bespreken werkt niet altijd. Bovendien zul je al een lopend (proef)abonnement moeten hebben om te achterhalen of er iets te besparen valt. Het is bovendien afhankelijk van de abonnementsniveau’s die de ontwikkelaar aanbiedt. We leggen uit hoe het werkt.

Soms biedt de ontwikkelaar een goedkoper abonnement aan en verhoogt de prijs daarna weer. Het tijdelijke actietarief zou eigenlijk uit het systeem (App Store Connect) verwijderd moeten worden, maar ontwikkelaars vergeten het nogal eens.

Als gebruiker krijg je in apps alleen het meest actuele tarief te zien. Maar als je in de Instellingen-app naar je lijst met lopende abonnementen gaat, krijg je soms meer opties te zien. Waaronder een goedkoper actietarief. Het enige wat je dan hoeft te doen is een vinkje verplaatsen.

Stappenplan: betaal minder voor je app-abonnement

De truc is om over te stappen naar het goedkopere tarief, indien dit beschikbaar is. Zoals gezegd moet je al wel een lopend abonnement hebben, maar dit mag ook een gratis proefperiode zijn. Alleen dan verschijnt de app immers in jouw lijst met lopende abonnementen.

Zo werkt het:

Open de Instellingen-app op je iPhone of iPad en tik bovenin op je naam. Tik op Abonnementen en kies de app die je wil controleren. Bekijk het aanbod aan abonnementen. Zit er een abonnement bij met een lagere prijs? Tik er dan op. Bevestig je aankoop en je bent klaar. Vanaf nu betaal je het gekozen tarief.

Zoals te zien in de bovenstaande afbeelding, zijn er twee apps die een gereduceerd tarief aanbieden. Dit kan een actietarief zijn voor nieuwe abonnees, of juist een oude prijs die nog voor oudere abonnees geldt.

Bedenk wel dat de ontwikkelaar van een app altijd de abonnementen kan wijzigen. Je zult hier dan apart akkoord mee moeten gaan, want een ontwikkelaar mag de prijzen niet stiekem verhogen. Maar zolang het lagere tarief nog beschikbaar is, kun je ervan profiteren.

Zoals aangegeven werkt het lang niet bij alle apps. Ontwikkelaars die actief met hun app bezig zijn, zullen de oude tarieven na verloop van tijd verwijderen om te voorkomen dat gebruikers jarenlang op oude kortingsacties blijven rondhangen. Maar áls het werkt kun je er toch aardig mee besparen.

Sommige abonnementen kun je delen met je gezin. Zo kunnen je huisgenoten óók van een lager tarief profiteren. Weten hoe dat werkt? Lees dan onze tip over het delen van abonnementen.