Vanaf 2024 moeten bedrijven als Apple zich in de EU houden aan de Digital Markets Act. Dat betekent in feite dat er, in het geval van Apple, ook alternatieven voor de App Store moeten komen. Dit wordt ook wel sideloading genoemd. Hoewel Apple op dit vlak nog niets heeft aangekondigd, zal Apple zich toch aan de wetten moeten houden. Zeer waarschijnlijk betekent dit dat andere bedrijven ook app stores aan mogen bieden. Vandaag kondigt Setapp aan dat ze dit dan ook in de EU van plan zijn.



Setapp alternatieve app store komt naar iPhone en iPad

Setapp is een populaire dienst op de Mac, waarmee je voor een vast bedrag per maand onbeperkt een groot aanbod van apps kunt gebruiken. Je betaalt dan dus niet per app, maar hebt één overkoepelend abonnement voor alle apps die in Setapp beschikbaar zijn. In de aankondiging laat de dienst weten dat ze de dienst ook naar de iPhone en iPad gaan brengen, zodat alle ontwikkelaars die bij de dienst aangesloten zijn, hun apps ook op deze manier kunnen aanbieden. Er zijn nu meer dan dertig ontwikkelaars die mee gaan doen met dit initiatief. Daaronder bevinden zich populaire apps als Ulysses en Soulver.

Ontwikkelaars krijgen van Setapp 70% van de abonnementskosten uitbetaald. Dat percentage is gelijk als bij Apple’s App Store, maar ontwikkelaars kunnen bij Setapp een extra percentage van 20% krijgen als zij met hun app veel nieuwe abonnementsleden voor de dienst binnenhalen.

Momenteel biedt Setapp al een flinke hoeveelheid nuttige Mac-apps, al kan je ook iOS-apps installeren via de desktop en door een QR-code te scannen de volledige mogelijkheden van de iOS-app ontgrendelen. Maar met een daadwerkelijk Setapp-app op iPhone en iPad kun je de apps rechtstreeks vanaf je toestel downloaden en installeren. En dus zonder dat je voor de app zelf hoeft te betalen, via je lopende Setapp-abonnement.

Momenteel is er een pagina waarop je je kan aanmelden voor de wachtlijst. Je krijgt dan vanzelf bericht als het zover is en je Setapp op je iPhone kan installeren. Wanneer dat is, is nog de grote vraag. Apple zal er alles aan doen om onder de regels uit te komen, maar zeer waarschijnlijk komt Apple er niet onderuit. Eerder bleek al dat Microsoft dezelfde plannen heeft voor een eigen app store voor Xbox-games op de iPhone.