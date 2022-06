We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, CineMember en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw op Apple TV+: Loot

Als je nog nooit van Maya Rudolph hebt gehoord, vraag je je misschien af waarom juist zij de hoofdrol heeft gekregen in deze Apple TV+ series. Ze speelt een wat oudere vrouw die er op het eerste gezicht niet meteen uitziet als een typische influencer en trophy wife met opgeblazen lippen en een entourage aan personal assistants. Maar al snel wordt duidelijk waarom Apple voor Rudolph heeft gekozen: ze is in eigen land een gewilde comédienne en zorgt er met haar grappige acteerkunsten voor dat je na de eerste afleveringen wilt blijven kijken.

Maya Rudolph speelt Molly Novak, een gescheiden vrouw van een techmiljardair, gespeeld door Adam Scott (die we al kennen als hoofdrolspeler van de Apple TV+ serie Severance – wat een vervreemdende indruk geeft). Als Molly erachter komt dat haar man is vreemdgegaan, vraagt ze scheiding aan en krijgt $87 miljard mee. We zien hoe Molly aan het werk gaat om via een eigen goede doelenstichting iets met het geld te doen. De eerste drie afleveringen zijn nu te zien en de rest volgt elke week op vrijdag.

Hou je van comedy, dan kun je over een paar weken ook het derde seizoen van Trying kijken op Apple TV+. En wie meer van gevangenisdrama houdt kan zich alvast verheugen op Black Bird, dat vanaf 6 juli te zien is.

Bekijken: Loot

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Te zien bij: Disney+

Om een ​​wereld te herstellen waarin alles verandert, zoekt Strange hulp bij zijn bondgenoot Wong, de Sorcerer Supreme, en de machtigste Scarlet Witch van de Avengers, Wanda. Maar er doemt een verschrikkelijke dreiging op over de mensheid en het hele universum die niet langer door hun macht alleen kan worden gedaan. Nog verrassender is dat de grootste bedreiging in het universum precies lijkt op Doctor Strange…

Man vs. Bee

Te zien bij: Netflix

Een man (Rowan Atkinson, bekend van Mr. Bean) raakt in oorlog met een bij, terwijl hij in een luxueus landhuis woont. Wie zal winnen, en welke onherstelbare schade zal daarbij worden aangericht?

The Man from Toronto

Te zien bij: Netflix

Een identiteitsverwisseling dwingt een stuntelige ondernemer om samen te werken met een beruchte huurmoordenaar, ‘De man uit Toronto’, in de hoop in leven te blijven.

Angry Birds: Summer Madness (S01)

Te zien bij: Netflix

De vonken en veren vliegen ervanaf als de tienervogels Red, Chuck, Bomb en Stella samen met hun gevederde vrienden een wilde zomer doorbrengen op Kamp Sprokkelhout.

Mind over Murder (S01)

Te zien bij: HBO Max

Mind over Murder vertelt het bizarre en psychologisch complexe verhaal van zes personen die zijn veroordeeld voor de moord op een 68-jarige oma, Helen Wilson, in Beatrice, Nebraska in 1985.

Chloe (S01)

Te zien bij: Amazon Prime Video

Becky woont nog steeds bij haar moeder en werkt als uitzendkracht. Ze vergelijkt zichzelf met de perfecte levens op Instagram en gaat dwangmatig terug naar één account: dat van Chloe (Gilbert). Becky kijkt obsessief naar haar schijnbaar vlekkeloze leven via sociale media. Maar wanneer Chloe plotseling overlijdt, leidt Becky’s behoefte om uit te zoeken hoe en waarom tot het aannemen van een nieuwe identiteit en een “toevallige” ontmoeting met Chloe’s beste vriendin, Livia (Bennett-Warner), en infiltreert in Chloe’s groep van hechte vrienden. Door haar alter-ego Sasha wordt Becky een krachtige, transgressieve heldin; een populaire, goed verbonden “iemand” met een leven, en liefdes, die veel spannender en verslavender zijn dan de “niemand” die ze is als Becky. De pretentie vertroebelt en verwart echter al snel de werkelijkheid, en Becky dreigt zichzelf volledig te verliezen in het spel dat ze speelt.

Tafkal Live

Te zien bij: Videoland

Ruben Nicolai, Tijl Beckand, Ruben van der Meer, Jeroen van Koningsbrugge en Patrick Lodiers: ze staan synoniem voor improvisatie en belastingfraude, maar met dat laatste toeren ze niet. Als The Artists Formerly Known As Lama’s (TAFKAL) spelen zij sinds maart 2022 in het hele land. Geen show is hetzelfde, maar deze in Den Haag was toevallig wel heel erg goed!

Des Hommes

Te zien bij: Ziggo

Niet geheel onomstreden: een film met Poetin-sympathisant Gérard Depardieu, die tegenwoordig als Rus door het leven gaat. Ze werden opgeroepen naar Algerije, op het moment van de “gebeurtenissen” in 1960. Twee jaar later keerden Bernard, Rabut, Février en anderen terug naar Frankrijk. Ze zijn voor het leven getekend, maar zwijgen krampachtig over wat hen is overkomen.

Buiten is het Feest (NL)

Te zien bij: Cinemember

Gebaseerd op de bestseller van Arthur Japin, die voor zijn boek geïnspireerd werd door het verhaal van zangeres Karin Bloemen. Het hoofdpersonage Sonne (gespeeld door Abbey Hoes) is een succesvolle singer-songwriter met het imago van een vrolijke, hippe meid. Dit alles verandert plotseling wanneer haar zus overlijdt. Sonne zet alles op pauze, last haar tour af en begint voor haar nichtje te zorgen. Wanneer Sonne en haar vader in de rechtbank belanden, worden de vele vragen van haar fans beantwoord. De duistere zaken die zich binnen de familie hebben afgespeeld worden publiekelijk blootgelegd…

Kid

Te zien bij: Cinemember

In een treurige omgeving in de Belgische Kempen groeien Kid en zijn oudere broer Billy op met hun alleenstaande moeder. De vader van de jongens is ervandoor gegaan en heeft de moeder met een enorme schuld achtergelaten, waardoor ze constant wordt lastiggevallen door allerlei grimmige types. Wanneer ze op brute wijze wordt vermoord, moeten de twee broers bij hun oom en tante gaan wonen. Kid worstelt met het verlies van zijn moeder en kan het maar moeilijk verwerken. Prachtige arthousefilm van de Belgische regisseuse Fien Troch, die weet te raken en emotioneren!

Moonfall

Te zien bij: Pathé Thuis

De maan komt in botsing met iets mysterieus waardoor zij uit haar baan raakt en op ramkoers komt met de aarde. De laatste hoop om het noodlot te keren? Een ruimtemissie.

