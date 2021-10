Deze Intel Macs kun je nog steeds kopen

Sommige mensen hebben een Intel Mac nodig omdat ze bepaalde software nodig hebben, anderen hebben misschien hun eigen redenen om nog in een Intel Mac te investeren. Na de aankondiging van de MacBook Pro 2021 met M1 Pro- en M1 Max-processor is de verleiding groot om de overstap naar Apple Silicon te wagen. Maar wie dat niet wil heeft nog wel wat keuze.

Er zijn nu nog drie Mac-modellen die nog op Intel-chips draaien:

27-inch iMac met Intel (2020)

Terwijl de kleinere iMac al de overstap naar Apple Silicon en een kleurrijker toekomst heeft gemaakt, is dat voor het grotere exemplaar niet het geval. De 27-inch iMac uit 2020 staat nog steeds in de schappen. Dit model werd vlak voor de M1 Macs aangekondigd en heeft nog het vertrouwde design in zilverkleurig aluminium. Binnenin zit de 10e generatie Intel-chips, die daadwerkelijk sneller waren dan hun voorgangers. Dit was ook de eerste iMac met een 1080p webcam. Je krijgt een mooi 5K Retina-scherm en wie helemaal los wil gaan kan kiezen voor glas met nanotextuur, voor minder spiegeling. Deze iMac kan worden geconfigureerd tot 128GB RAM, 16GB geheugen en 8TB SSD-opslag.

Je zou deze iMac nog kunnen kopen, maar het is beter te wachten tot volgend jaar, als er een opvolger wordt verwacht.

De Intel iMac is verkrijgbaar vanaf €1.999,- bij Apple.

Mac Pro met Intel (2019)

De Mac Pro is waarschijnlijk de laatste Mac die de overstap naar Apple Silicon gaat maken, met een nog krachtiger chip dan we tijdens het Unleashed-event gezien hebben. Deze Mac kreeg in 2029 een opmerkelijk ‘kaasrasp’-design en kan worden gecombineerd met het Pro Display XDR, dat voorzien is van dezelfde gatenstructuur. Professionele gebruikers hebben lang op deze vernieuwde Mac Pro moeten wachten en hebben er heel wat geld voor neergeteld. Een van de pluspunten is dat de opbouw modulair is en dat je steeds verder kunt upgraden. Het is dan ook te hopen dat de CPU gemakkelijk vervangen kan worden door Apple Silicon, maar daarover is nog niets bekend. Apple voegde onlangs nog nieuwe opties toe voor grafische kaarten.

We verwachten dat de Mac Pro in het najaar van 2022 een update krijgt, dus als je nog even kan wachten moet je dat zeker doen.

De Intel Mac Pro is verkrijgbaar vanaf €6.499,- bij Apple.

Mac mini met Intel (2018)

Eigenlijk verwachtten we een high-end Mac mini tijdens het Unleashed-event, maar Apple vertelde alleen over de nieuwe MacBook Pro’s. Daardoor blijft de Intel Mac mini uit 2018 nog even in het assortiment, maar dat zal waarschijnlijk niet lang meer duren.

Bij de introductie van de eerste M1 Macs in november 2020 verscheen ook de eerste Mac mini met M1-chip. Die is echter bedoeld als instapmodel, voor mensen die alvast met Apple Silicon aan de slag wilden. De Intel Mac mini bleef in het assortiment en dat blijft voorlopig zo. Je vindt hierin een wat oudere 8e generatie Intel Core-processor, 8GB geheugen en 512GB SSD-opslag. Je betaalt meer dan de M1 Mac mini en het is minder toekomstbestendig, dus mocht je dringend op zoek zijn naar een Mac mini om bijvoorbeeld als mediaserver dienst te doen, dan zou de M1 Mac mini een betere aankoop kunnen zijn. Je zou ook nog even kunnen wachten, want er zijn zoveel geruchten geweest over een high-end Mac mini, dat hij de komende maanden zomaar via een persbericht aangekondigd kan worden.

De Intel Mac mini is verkrijgbaar vanaf €1.259,10 bij Apple.

Voor veel mensen heeft het nu geen zin meer om een Intel Mac te kopen. De ervaringen met de M1-chips zijn zo goed, dat je het beste nog even kunt wachten tot jouw favoriete Mac-model is overgestapt naar Apple Silicon. De chips zijn energiezuiniger, moderner en krachtiger qua prestaties dan de inmiddels al wat verouderde chips van Intel. Dat komt omdat Apple alles in eigen huis heeft kunnen ontwikkelen en niet meer hoeft te wachten tot Intel de chips heeft aangepast voor alle fabrikanten. Heb je Windows op een Mac nodig, dan kan het zin hebben om nog met Intel verder te gaan.

Heb je echt nog een Intel Mac nodig, dan zou je natuurlijk ook verder kunnen kijken dan de Apple Store: veel winkelketens hebben nog oudere modellen staan die soms met een leuke korting weg gaan. Let bij de aanschaf van je nieuwe Mac in ieder geval goed op of er Apple Silicon of Intel in zit!