Na de aankondiging komen er nog allerlei kleine ontdekkingen en details van de nieuwe MacBook Pro 2021 boven drijven. In dit artikel zetten we de meest interessante ontdekkingen over de nieuwe MacBook Pro 2021 op een rij.

Details: 10 ontdekkingen van de MacBook Pro 2021

Na maandenlange speculatie zijn de nieuwe 14- en 16-inch MacBook Pro 2021 dan eindelijk aangekondigd. De twee nieuwe modellen vallen op door de extra krachtige M1 Pro- en M1 Max-chip, maar ook door het nieuwe design met bijvoorbeeld de notch. Maar er is een aantal kenmerken dat niet meteen opvalt als je naar de nieuwe MacBook Pro 2021 kijkt. Zo hebben we interessante details over het gewicht, de HDMI-poort, de koptelefoonaansluiting, de notch en hoe apps daar mee om kunnen gaan en nog veel meer.



#1 Gewicht en afmetingen: 16-inch is dikker en zwaarder

Afmetingen (breedte x diepte x hoogte) Gewicht 14-inch MacBook Pro 2021 31,26 x 22,12 x 1,55 1,61kg 13-inch MacBook Pro 2020 Intel 30,41 x 21,24 x 1,56 1,4kg 16-inch MacBook Pro 2021 35,57 x 24,81 x 1,68 2,15kg 16-inch MacBook Pro 2019 Intel 35,79 x 24,59 x 1,62 2,0kg

De twee nieuwe modellen komen in een nieuwe behuizing en dat heeft ook gevolgen voor de afmetingen. In vergelijking met de vorige 13-inch MacBook Pro is de 14-inch 2021-versie een stukje breder en dieper, maar wel iets minder dik. Wel is het nieuwe model een stukje zwaarder, namelijk 200 gram. Bij de 16-inch versies zien we meer verschillen. De nieuwe 16-inch MacBook Pro 2021 is groter in de diepte en ook een stukje dikker. Maar waar je het echt gaat merken, is het gewicht. De nieuwe 16-inch MacBook Pro is 150 gram zwaarder dan de voorganger. Er was een tijd dat alles bij Apple steeds lichter en dunner werd, maar die periode ligt inmiddels achter ons.

Leuk feitje: de nieuwe MacBook Pro lijkt qua de zijkant erg op de vorm van de oude titanium PowerBook G4 uit 2001. Ook het toetsenbord heeft wat overeenkomsten, al ontbreekt de zwarte ruimte tussen de toetsen in de PowerBook G4.

#2 HDMI-poort is HDMI 2.0

Apple heeft in de nieuwe MacBook Pro-modellen weer een aantal oude vertrouwde poorten teruggestopt. Naast de SD-kaartlezer zit er ook weer een HDMI-aansluiting in. Maar wat Apple niet vertelde is dat het hier gaat om HDMI 2.0 en niet om het nieuwere en betere HDMI 2.1. Met HDMI 2.0 kan je een 4K-display aansluiten met een beeldverversing tot 60Hz, terwijl je met HDMI 2.1 een 4K-scherm tot 120Hz kan gebruiken. Hoewel 60Hz voor veel mensen voldoende zal zijn, is het wel spijtig dat Apple niet gekozen heeft voor de betere 2.1-versie.

#3 Koptelefoonaansluiting verbeterd

Waar de koptelefoonaansluiting op de iPhones en de meeste iPads al even verleden tijd is, is de aansluiting op de MacBook Pro nog altijd aanwezig. Sterker nog: Apple heeft de specificaties van de koptelefoonaansluiting verbeterd. De mini-jack-aansluiting ondersteunt koptelefoons met een hoge impedantie. Dit levert op bepaalde high-end hoofdtelefoons een betere geluidskwaliteit op. De aansluiting is daardoor vooral een win voor professionals die veel met audio in de weer zijn.

#4 Betere audio op beide modellen

Ook aan de speakers heeft Apple verder gesleuteld. Op de 16-inch versie zien we alleen de toevoeging van ruimtelijke audio met dynamische hoofdtracking in combinatie met de AirPods 3, AirPods Pro en AirPods Max. Het 2019-model van de MacBook Pro had al een geavanceerd hifi-systeem en drie bundelvormende microfoons. Het interessante detail is dat deze specificaties nu ook in de 14-inch MacBook Pro zitten. Dat is dus een flinke stap vooruit ten opzichte van de 13-inch Intel-versie waar het nieuwe model de opvolger van is. Beide nieuwe formaten hebben dus dezelfde kwaliteit speakers.

#5 Batterijduur verbeterd, maar niet zo spectaculair als in M1-modellen

Beide nieuwe modellen hebben een verbeterde batterijduur ten opzichte van de vorige Intel-versies die ze opgevolgd hebben. De 14-inch MacBook Pro kan 1 uur extra draadloos internetten en 7 uur langer film kijken via de TV-app. Maar als we het vergelijken met de 13-inch M1-versie van 2020, dan vallen die verbeteringen toch wat tegen. De 13-inch MacBook Pro M1 kan namelijk 17 uur internetten en 20 uur film kijken, wat dus nog aanzienlijk meer is dan de nieuwe 14-inch MacBook Pro.

Daarentegen zien we bij de 16-inch MacBook Pro grotere verschillen. Ten opzichte van de Intel-versie uit 2019 kan de nieuwe 16-inch MacBook Pro 3 uur langer internetten en 10 uur langer film kijken via de TV-app. In beide versies zit een batterij met dezelfde hoeveelheid wattuur, dus het is vooral de Apple Silicon-chip die ervoor zorgt dat je langer met de batterij kan doen.

Draadloos internetten Films kijken via TV-app Wattuur 14-inch MacBook Pro 2021 11 uur 17 uur 70 wattuur 13-inch MacBook Pro 2020 M1 17 uur 20 uur 58,2 wattuur 13-inch MacBook Pro 2020 Intel 10 uur 10 uur 58 wattuur 16-inch MacBook Pro 2021 14 uur 21 uur 100 wattuur 16-inch MacBook Pro 2019 Intel 11 uur 11 uur 100 wattuur

#6 Opladen via MagSafe, maar ook via usb-c

Dat de nieuwe modellen weer MagSafe-opladen hebben, zal geen verrassing zijn. Apple stond er uitgebreid bij stil. Maar wat je misschien wel ontgaan is, is dat je beide modellen ook nog gewoon via usb-c kan opladen. Het voordeel van MagSafe is dat de aansluiting magnetisch is en dat je de MacBook niet van een tafel trekt als je achter de kabel blijft hangen. Maar ook usb-c heeft voordelen, want deze zitten aan beide kanten. Je kan daardoor zowel via de linker- als rechter zijkant opladen. Bij de MacBook Pro 2021 zit een MagSafe-naar-usb-c-kabel meegeleverd, dus als je wil opladen via usb-c-naar-usb-c moet je zelf nog voor de kabel zorgen.

#7 MagSafe-kabel is gevlochten

En over de MagSafe-kabel gesproken: het nieuwe model is gevlochten. De kabel is daarmee vergelijkbaar met de stroomkabel van de iMac 2021. Het voordeel is dat zo’n kabel wat langer mee gaat, omdat de gevlochten structuur steviger is dan het standaard rubber dat je om de meeste kabels vindt. Overigens zit er ook weer een lampje op de MagSafe-connector, zodat je makkelijker kan zien of de MacBook wel goed oplaadt of niet.

#8 Twee soorten stroomadapters bij 14-inch model

De 14-inch MacBook Pro werkt met twee soorten stroomadapters, afhankelijk van welke chip er in het model zit. De 14-inch MacBook Pro met M1 Pro-chip met 8-core CPU wordt geleverd met een 67W-lichtnetadapter, terwijl de modellen met de M1 Pro 10-core CPU of M1 Max-chip standaard geleverd wordt met een 96W-stroomadapter. Een interessant detail is dat je wél de zwaardere 96W-versie krijgt als je een M1 Pro met 8-core CPU op maat laat maken.

#9 High Power Mode mogelijk exclusief voor 2021-modellen

In de code van macOS Monterey zijn eerder al aanwijzingen gevonden naar een High Power Mode voor de Mac. In de nieuwste versie van macOS Monterey staat aanvullende informatie, namelijk dat de Mac de prestaties optimaliseert voor intensieve en zware taken. Als gevolg daarvan kan de ventilatie harder klinken. Maar deze High Power Mode is niet zichtbaar op M1-modellen, waardoor de functie mogelijk exclusief bedoeld is voor de nieuwe 2021 MacBook Pro.

#10 Zo gaat de MacBook om met de notch

Eén van de meest ingrijpende veranderingen is de komst van de notch bovenaan het display van de MacBook Pro 2021. Die inkeping heeft ook gevolgen voor hoe apps daarmee om gaan. Als je een app schermvullend gebruikt, wordt er standaard links en rechts naast de inkeping een zwarte balk getoond, zodat de notch niet zichtbaar is en je dus optisch een wat dikkere schermrand hebt. Maar apps kunnen ook bijgewerkt worden met een compatibiliteitsmodus. Bijgewerkte apps kunnen het scherm rondom de notch gebruiken om content weer te geven, zonder dat de inkeping in de weg zit. Als gebruiker kun je per app via de Toon info-knop aangeven of je deze compatibiliteitsmodus wil gebruiken of niet.

#11 Gebruik van meerdere displays

Je kan op een MacBook Pro 2021 meerdere displays aansluiten, maar de hoeveelheid displays is wel afhankelijk van de chip die erin zit. Een M1 Pro-chip kan tot twee externe displays met een resolutie tot 6K bij 60 Hz tegelijk aan. Bij een M1 Max-chip kun je maar liefst drie externe displays met een resolutie tot 6K en één extern scherm met een resolutie tot 4K bij 60Hz tegelijkertijd aansluiten. Dat betekent dus in totaal vier schermen die je op één MacBook kan aansluiten.

#12 Touch ID-sensor is vernieuwd

Een kleine en interessante wijziging is de vernieuwde Touch ID-knop. In de MacBook Pro’s met Touch Bar en de MacBook Air is dit een klein vierkant glimmend knopje, maar in de nieuwe MacBook Pro lijkt de Touch ID-sensor meer op die van het losse Magic Keyboard. het is een volledige zwarte knop met daarop een ring voor de Touch ID-sensor. Het lijkt daarmee iets meer op de vingerafdrukscanner die je kent van de iPhones en iPads met thuisknop.

Overigens zijn de functietoetsen in de nieuwe MacBook Pro ook weer vierkant, net als de rest van de toetsen van het toetsenbord. Alle toetsen zijn verlicht en door de zwarte aluminium behuizing tussen de toetsen lijkt het keyboard te bestaan uit één groot zwart vlak.

Lees meer over de MacBook Pro 2021 in onze devicepagina.