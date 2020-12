Het is bij nieuwe Apple-producten inmiddels een traditie geworden dat ook de binnenkant te bewonderen is dankzij de teardowns van iFixit. Het reparatiebedrijf is inmiddels begonnen met de teardown van de AirPods Max en geeft alvast een kijkje binnenin. Met een röntgenfoto en het loshalen van de onderdelen zien we uit welke onderdelen de hoofdtelefoon bestaat. Bovendien blijkt al snel dat het uit elkaar halen niet zo eenvoudig is als bij andere hoofdtelefoons.



AirPods Max teardown

iFixit vraagt zich vooral af of de AirPods Max net zo’n e-waste disaster zijn als de gewone AirPods, waarbij reparaties nagenoeg onmogelijk zijn. Omdat de teardown nog niet compleet is, is daar nu nog geen antwoord op te geven. Wel geeft de teardown alvast een kijkje in de hoofdtelefoon. De röntgenfoto laat zien dat in één oorschelp twee batterijen zitten, waarbij het nog lastig is om te zien of er eenvoudige connectors aan zitten die het vervangen van de batterij vereenvoudigen. Andere onderdelen, zoals de speaker driver, zitten met schroeven vast.

Voor het daadwerkelijk open maken was behoorlijk wat warmte nodig. De behuizing zit met lijm aan elkaar vast en dat laat bij het openmaken behoorlijk zijn sporen achter. Dit alleen al maakt het openmaken lastiger dan bij andere hoofdtelfeoons. Elk oorschelp blijkt zijn eigen chipset te hebben, waarbij de indeling van elkaar verschilt. We wisten al dat elke kant zijn eigen H1-chip heeft, maar dat de indeling van de onderdelen zo anders is, is een verrassing.

De komende dagen duikt iFixit nog dieper in de teardown van de AirPods Max, dus voorlopig is er nog geen repareerbaarheidsscore te geven. Meer over welke onderdelen en chips er vermoedelijk gebruikt zijn, lees je op de website van iFixit.

Meer over de AirPods Max

De AirPods Max is de kers op de taart van Apple’s najaarsaankondigingen, hoewel de kers wel vrij prijzig is. Het leek er lange tijd op dat de hoofdtelefoon pas in 2021 zou verschijnen, maar Apple levert de AirPods Max sinds deze week uit aan vroege kopers. Momenteel zijn de levertijden tot ver in 2021 opgelopen, maar bij andere winkels heb je misschien meer kans.