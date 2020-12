iCulture Vandaag: dit was donderdag 17 december 2020

Vandaag lees je ons grote Apple-jaaroverzicht van 2020, want er viel meer dan genoeg te bespreken en op terug te kijken. Wat is ons het meest bijgebleven en wat is de conclusie van dit Apple-jaar? Ook zetten we de aankomende functies van iOS 14.4 voor je op een rij. Hoewel het er niet veel zijn, zit er toch wat leuks in. Ook barst vandaag de strijd tussen Apple en Facebook los. Wat is er nu weer aan de hand? Dat en meer in deze iCulture Vandaag.



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Apps

Deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Controller for HomeKit (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 14.0+) - Vernieuwde interface en verbeterde synchronisatie.

, iOS 14.0+) - Vernieuwde interface en verbeterde synchronisatie. 9292 reisapp & route planner (gratis, iPhone, iOS 11.0+) - Je ziet nu de verwachte drukte in de 9292-app.

bunq (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.3+) - Het actiemenu is nu aangepast naar simpelweg Menu.

MijnKPN (gratis, iPhone/iPad, iOS 10.0+) - Je kan nu één mobiel abonnement uitlichten en er is een vernieuwde betaaloplossing voor je facturen.